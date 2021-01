Dwie restauracje i biuro podróży w zabytkowej kamienicy

Dla znanego łódzkiego restauratora Zielona 6 to miejsce wymarzone pod restaurację.

- Myślę, że w wielu innych miastach europejskich, jak w Paryżu czy Wiedniu, wielu restauratorów zazdrościłoby mi tego miejsca. Myślę, że nikt nie będzie miał tak pięknego podwórka restauracyjnego jakie będzie tutaj. Już bym chciał obsługiwać klientów! – mówi Paweł Zyner, właściciel restauracji Anatewka.

- Trudno się nie zakochać w tym miejscu – patrząc na projekty i wizualizacje, stąd moja decyzja o przystąpieniu do przetargu. Wbrew wszystkiemu turystyka nie umarła, jest wiele telefonów od ludzi spragnionych innego funkcjonowania, normalnego wypoczynku, więc będziemy się starać to zabezpieczyć - mówi Tomasz Olejnik, właściciel biura podróży Nova Travel.

Te trzy działalności zajmują ponad 520 mkw., czyli 50 proc. powierzchni całej kamienicy. Zajęte jest 6 z 13 lokali.

- Choć do oddania budynku po remoncie jeszcze zostało dużo czasu, bo około pół roku, to Zielona 6 ma już 50 proc. wynajętej powierzchni. Bardzo ważne jest, że najemcy, równolegle z trwającą budową, aranżują swoją przestrzeń i mam nadzieję, że z chwilą, gdy będzie budynek oddany do użytku, to dosłownie następnego dnia będą mogli prowadzić swoją działalność, nie czając na ten długi proces związany z dostosowaniem przestrzeni, bo to dzieje się już równolegle – mówi Hanna Zdanowska, prezydent miasta Łodzi.

Wynajęty został z budynku frontowego cały parter i pierwsze piętro, a także cała oficyna poprzeczna oraz z oficyny prawej cały parter i prawie całe pierwsze piętro (tu został jeden lokal wolny).

Kolejny nabór planowany jest w lutym lub marcu.

Remont nieruchomości rozpoczął się latem ubiegłego roku a zakończy latem 2021 roku. W tej unikatowej kamienicy odnaleziono wiele ciekawych elementów architektonicznych, takich jak polichromie, czy złocone sztukaterie.

Zielona 6 to jeden z niewielu obiektów, gdzie odnalazło się tak wiele złoconych detali. Rekonstruowane są elementy liczą około 100 lat.