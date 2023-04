Dom Mody Klif w Warszawie powitał w marcu dwóch nowych najemców. Swoje sklepy otworzyła tu marka biżuteryjna Golden Rabbit oraz polska marka modowa Absolut Dimension z projektem SM.ART Space.

Salony w Klifie są obecnie jedynymi sklepami stacjonarnymi tych marek w Polsce.

Obecność nowych najemców jest dowodem na to, że galeria spełnia oczekiwania zarówno dużych, jak i mniejszych podmiotów.

Marki Golden Rabbit oraz Absolut Dimension stanowią świetne uzupełnienie oferty handlowej Klifu z segmentu premium. Cieszymy się, że to nasze centrum zostało wybrane przez tych najemców na pierwszą lokalizację swoich sklepów w Polsce - mówi Aneta Brzezińska, Marketing Manager Domu Mody Klif.

Golden Rabbit posiada w swojej ofercie bardzo zróżnicowane kolekcje biżuterii, która podkreśla indywidualny charakter kobiet. W salonie Golden Rabbit można zaprojektować biżuterię, która sprawi radość. Kameralny butik w eleganckiej aranżacji jest zlokalizowany na poziomie 0, tuż przy salonach Coccinelle i Samuel Fashion Concept.

Z kolei Absolut Dimension to marka, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród osób ceniących sobie wysoką jakość, komfort i indywidualność. W ramach projektu SM.ART Space oferuje swoim klientkom skomponowanie spersonalizowanej garderoby szytej na miarę, w tym także suknie na wyjątkowe okazje. Nowy sklep jest zlokalizowany na poziomie 1. Otwarcie sklepu w Domu Mody Klif to dla marki ważny krok na drodze do dalszego rozwoju i ekspansji na polskim rynku.





