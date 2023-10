Galeria Północna na mocnym plusie. Tylko we wrześniu, rok do roku, warszawski obiekt odwiedziło aż o 8,36 proc. więcej klientów.

Należąca do GTC S.A. galeria zanotowała także znaczący, bo aż 10,86 proc. wzrost frekwencji w porównaniu do września 2019 roku.

Na notowane wyniki wpływ ma tenant-mix.

Za sprawą przemyślanej strategii leasingowej galeria rozwija nowoczesną, prorodzinną i kompaktową ofertę.

Po niezwykle udanych wakacjach, kiedy to rok do roku zanotowaliśmy footfall na średnim poziomie 6,48 proc., wchodzimy w nowy sezon z jeszcze lepszymi wynikami i to nie tylko względem 2022 roku, ale także w stosunku do września 2019, co jest dużym, wyróżniającym nas na rynku, sukcesem obiektu – mówi Roman Bugajczyk, Head of Retail in Poland w GTC SA.

– Takie wyniki pokazują nie tylko wyraźnie rosnącą popularność Północnej wśród kupujących, ale są też dowodem na to, że nieustannie rozwijamy się w zgodzie z oczekiwaniami klienta i lokalnego rynku. W efekcie, stale pozyskujemy nowych klientów z całego catchmentu galerii, ale także zwiększamy liczbę lojalnych konsumentów – mówi.

Zdaniem Romana Bugajczyka wpływ na notowane wyniki ma kilka czynników. Kluczowym jest tenant-mix. – Za sprawą przemyślanej strategii leasingowej, rozwijamy nowoczesną, prorodzinną i kompaktową ofertę, którą pozytywnie ocenia już 95 proc. kupujących w Północnej. To, w połączeniu z obecnością popularnych marek modowych i lifestylowych, a także szeroką propozycją rozrywkową, generuje dziś ruch – mówi.

Przyciąga także wielofunkcyjność obiektu. Północna to miejsce, w którym można zrobić zarówno duży, modowy shopping, jak również codzienne zakupy, czemu sprzyja oferta chociażby Carrefour. To także przestrzeń, w której można spędzić czas wolny np. w kinie, w restauracjach czy w unikalnych ogrodach na dachu, a nawet zorganizować spotkanie biznesowe w strefie CoWork Cafe. To zróżnicowanie funkcji czyni obiekt atrakcyjnym – dodaje.

Na ruch w Północnej wpływają także inne czynniki. Jednym z nich jest rozwój Białołęki. Dzielnica w ciągu ostatnich 2 lat zyskała ponad 21 tys. mieszkańców i obecnie zamieszkuje ją już 153,1 tys. osób. Rozszerza się także rynek Północnej. Ten obejmuje obecnie nie tylko Białołękę, czyli trzecią pod względem liczby ludności dzielnicę Warszawy, ale także Pragę Północ i Południe, Targówek, jak również miejscowości przylegające do północnej części miasta, zamieszkałe przez ponad 231 tys. osób.

Nasze otoczenie od wielu miesięcy odgrywa ważną rolę w tym, jak kształtuje się footfall, wpływając na dynamikę jego wzrostu. To nas wyróżnia. Obiekt, ulokowany jest bowiem w dzielnicy, która rośnie „od środka” zarówno pod względem liczby mieszkańców, jak również skali nowych inwestycji mieszkaniowych i miejskich – mówi Roman Bugajczyk.

– Co więcej, za sprawą skutecznej strategii rozwoju od miesięcy poszerzamy swój rynek, wzmacniając pozycję lidera także poza Białołęką. Sprzyja temu także łatwy dojazd do obiektu z całego regionu oraz dostęp do 2055 bezpłatnych miejsc parkingowych. W rezultacie, nasz catchment obejmuje już ponad 1 mln osób – komentuje.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl