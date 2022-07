Dwusetny sklep Action w Polsce wystartował w Kielcach

Markety Action są obecne we wszystkich województwach.

Sklepy sieci zaopatrywane są przez dwa polskie centra dystrybucyjne.

Najnowsza placówka została otwarta w centrum handlowym Pasaż Świętokrzyski w Kielcach.

Otwarcie dwusetnego sklepu Action w Polsce oraz przekroczenie w styczniu br. liczby 2000 placówek w całej Europie dowodzi, że format sieci handlowej oferującej dobre produkty w niskiej cenie oraz gwarantującej częstą rotację towaru na półkach zdobył swoje grono miłośników.

Globalne obroty sieci w pierwszym kwartale 2022 r. wzrosły o ponad jedną czwartą, do 1,8 mld euro. W całym 2021 roku skonsolidowane obroty Action wzrosły o 23 proc., a zysk operacyjny wzrósł o 36 proc. i w ciągu dwunastu miesięcy, do 3 kwietnia, osiągnął 932 mln euro. Liczba zarudnionych w Polsce zbliża się do 3000 osób.

Action w w centrum handlowym Pasaż Świętokrzyski w Kielcach.

– Action to wyjątkowy detalista, który udowadnia, że może rosnąć i prosperować w obecnym wymagającym środowisku. Od naszego wejścia do Polski w 2017 roku otworzyliśmy 200 sklepów i planujemy utrzymać obecne tempo wzrostu. Chcemy nadal docierać do klientów zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach – mówi Sławomir Nitek, dyrektor generalny Action Polska. – Każdy z naszych sklepów, tak samo w Polsce, jak i w dziewięciu innych krajach, w których jesteśmy obecni, podkreśla naszą formułę: duży i ciągle zmieniający się asortyment produktów dobrej jakości sprzedawanych po najniższej cenie. Chcemy wciąż zaskakiwać naszych klientów i oferować im produkty zrównoważone. Wierzymy bowiem, że powinny być one dostępne dla każdego.

Sieć Action powstała w 1993 r. debiutując w Enkhuizen w Holandii. Dziesięć lat później otworzyła setny sklep, a jej rozwój wciąż nabierał tempa. W Polsce Action zadebiutował w 2017 r. w Lesznie. Obecnie firma działa w dziesięciu krajach – oprócz Holandii, Action ma sklepy w Austrii, Belgii, Czechach, Francji, Niemczech, Włoszech, Luksemburgu i Polsce oraz w Hiszpanii.

Action stawia na zrównoważony rozwój

Action, przekonany, że wzrost wiąże się z odpowiedzialnością, chce pokazać, że możliwe jest dalsze oferowanie wyjątkowego asortymentu w najniższej cenie, przy jednoczesnej poprawie jakości i zrównoważonego rozwoju swoich produktów. Plany te inspirowane są Agendą ONZ 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju i związanymi z nią Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

Action ma co świętować w Polsce. Fot. mat. pras.

Firma podejmuje działania w zakresie zmian klimatycznych poprzez zmniejszenie bezwzględnej emisji CO₂ ze swojej działalności o 50 proc. do 2030 roku w porównaniu z rokiem 2020. Do końca 2024 roku żaden ze sklepów sieci nie będzie korzystał z ogrzewania gazowego. We wszystkich sklepach Action rozpoczęto wymianę dotychczasowego oświetlenia fluorescencyjnego na oświetlenie LED, które zużywa o 50 proc. mniej energii elektrycznej. Do końca 2021 roku ponad 1100 naszych sklepów miało wyłącznie oświetlenie LED. We wszystkich pozostałych sklepach żarówki fluoresencyjne zostaną wymienione w 2022 roku.

Zrównoważone pozyskiwanie surowców i produkcja są kluczowe dla przyszłości i odpowiedzialnego rozwoju Action. W tym celu sieć sklepów spełnia wymagania takich organizacji jak Better Cotton Initiative (BCI), FSC i Fairtrade. Obecnie 71 proc. produktów z papieru i drewna oraz 90 proc. produktów z bawełny pochodzi ze zrównoważonych źródeł, a celem jest osiągnięcie 100 proc. dla obu rodzajów produktów do 2025 roku. W przypadku czekolady marki własnej Action będzie oferować produkty z certyfikatem Fairtrade od 2023 roku.