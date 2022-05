Dyskont inny niż wszystkie. Takko Fashion nie boi się galerii handlowych

Takko ma na świecie prawie 2 tys. sklepów w 17 krajach. W Polsce, w tym roku zamierza otworzyć ok. 10 salonów, z czego pięć jeszcze przed wakacjami. Dziś, 19 maja smart dyskont zadebiutował w parku handlowym Kalinka w Kaliszu. - W ciągu najbliższych kilku lat chcemy mocno rozbudować sieć naszych sklepów w Polsce – zapowiada Jan Skowron, country manager Takko Fashion.

26 maja Takko Fashion otworzy sklep w Vendo Parku Koszalin. Z kolei drugiego czerwca - w retail parku w Knurowie. Wszystkie salony będą już w nowym formacie.

Za granicą działa koncept Takko Express. Jest to uliczny format o małym metrażu. Sprawdza się w krajach, w których popularne są ulice handlowe. W Polsce ich nie ma, więc raczej się u nas nie pojawi.

Takko ma dzisiaj 40 salonów w Polsce. Zaczyna lubić duże miasta. Wcześniej marka pojawiała się głównie w mniejszych miejscowościach, w retail parkach. Teraz zamierza wchodzić także do centrów handlowych większych miast.

Na korporacyjnej stronie wasza marka jest opisana jako tani, sympatyczny smart dyskonter dla całej rodziny. Tymczasem pan uważa, że nie jesteście dyskontem. To na jakiej sektorowej półce należy was szukać?

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jan Skowron, country manager Takko Fashion, odpowiedzialny za rynek polski, estoński i litewski: Dla nas termin Smart Discounter oznacza związek między jakością, a ceną. Takko Fashion ma bardzo bogatą ofertę modową i dobrą jakość - w atrakcyjnej cenie. Ze względu na tę bardzo dobrą relację ceny do jakości, można zdecydowanie określić Takko Fashion mianem smart dyskontera.

Ale jednak lubicie sąsiedztwo Action czy Pepco w galeriach i w parkach handlowych.

Tak, jako dopełnienie oferty.

Takko ma dzisiaj 40 salonów w Polsce, ale marka jest obecna w Polsce od 2009 r. To chyba niewiele?

Mieliśmy różne okresy. W Polsce działamy już od dłuższego czasu i mamy sprawnie działającą sieć o umiarkowanej wielkości. W związku z tym uznaliśmy Polskę za rynek wzrostowy i w przyszłości będziemy kontynuować rozbudowę sieci naszych sklepów w Polsce.

W jakich lokalizacjach? Popularne dyskonty otwierają się dziś właściwie wszędzie - w dużych i małych miejscowościach. A Takko?

Zaczynamy lubić duże miasta. Wcześniej otwieraliśmy się głównie w mniejszych miejscowościach, w retail parkach. Jednak pod koniec zeszłego roku stworzyliśmy specjalnie na polski rynek nowy koncept sklepu i postanowiliśmy wchodzić także do centrów handlowych większych miast.

Czy to nie ryzykowne? Lockdowny mocno nadszarpnęły wizerunek centrów handlowych, chociażby z perspektywy trudnych stosunków z wynajmującymi.

Tak, ale my będziemy się pojawiać tylko tam, gdzie te relacje są dobre i panuje partnerskie zrozumienie. W ciągu dwóch lat pandemii nigdzie nasze stosunki z wynajmującymi nie stanęły na ostrzu noża. Mimo trudnej sytuacji, dotrzymaliśmy wszystkich umów, żadnego sklepu nie zamknęliśmy z dnia na dzień.

Ale jednak w umowach z centrami handlowymi prosicie o klauzulę „break option” przy braku realizacji założeń sprzedażowych. Co ona dla was oznacza?

Break option daje nam zabezpieczenie na wypadek, gdyby z nieprzewidywalnych powodów częstotliwość odwiedzin w parkach handlowych ogólnie spadła. Bardzo starannie wybieramy nasze lokalizacje i jesteśmy bardzo zainteresowani tym, aby pozostać w danym miejscu przez dłuższy czas, zawsze mając na uwadze budowanie długotrwałych relacji z klientami w danym miejscu.

Takko ma na świecie prawie 2 tys. sklepów w 17 krajach. Jaki jest docelowy plan na Polskę?

W tym roku zamierzamy otworzyć około dziesięć salonów, z czego pięć jeszcze przed wakacjami. Już 19 maja Takko pojawi się w Parku Handlowym Kalinka w Kaliszu, a 26 maja w Vendo Parku Koszalin. Z kolei drugiego czerwca otworzymy się w retail parku w Knurowie. Wszystkie salony, zwłaszcza w centrach handlowych będą już w nowym formacie. Chcemy rozwijać naszą obecność w kluczowych lokalizacjach o dużym natężeniu ruchu i intensywnym kontakcie z klientami. W ciągu najbliższych kilku lat chcemy mocno rozbudować sieć naszych salonów w Polsce.

Dzisiaj sytuacja na rynku handlowym jest bardzo ciekawa ze względu na dużą liczbę powstających retail parków. Nie pozostanie to bez wpływu na stawki czynszowe w galeriach handlowych.

Czy to oznacza, że dzisiaj można przebierać w lokalach do wynajęcia?

Rzeczywiście, dzisiaj sytuacja na rynku handlowym jest bardzo ciekawa ze względu na dużą liczbę powstających retail parków. Nie pozostanie to bez wpływu na stawki czynszowe w galeriach handlowych.

Czy to znaczy, że galerie - rywalizując o najemców - mogą obniżać czynsze?

Sądzę, że tak - szczególnie w lokalizacjach, w których parków handlowych jest sporo. W miastach średniej wielkości ta rywalizacja może mieć większą siłę oddziaływania. Na przykład w aglomeracji śląskiej, gdzie jeszcze niedawno klienci potrafili dojeżdżać nawet 100 km do galerii handlowej, retail parki z pewnością zahamowały te zakupowe podróże, ponieważ po prostu są bliżej domu konsumentów.

Jeszcze przed pandemią galerie handlowe uchodziły za lokalizację drogą dla najemcy. Jak jest dzisiaj?

Sądzę, że czynsze się normalizują. Nie można powiedzieć, że spadają, ponieważ wszyscy zmagają się z inflacją i podwyżkami cen towarów i usług oraz energii. Jednak te stawki są chyba dzisiaj lepiej dopasowane do realnej wartości sprzedażowej metra kwadratowego konkretnego obiektu handlowego.

Szukacie powierzchni do wynajęcia o powierzchni od 400 mkw. wzwyż. Czy ten metraż będzie jakoś ewoluował wraz z rozwojem sieci? Takko prowadzi również sprzedaż online, więc może mniejsza powierzchnia wystarczy?

Nie. Na razie sklep online działa w Niemczech. W przyszłości oczywiście planujemy internacjonalizację obecnego sklepu internetowego. Jednak mimo to, chcemy w każdym sklepie stacjonarnym wyeksponować pełną ofertę naszych ubrań. W przypadku przyszłych otwarć szukamy powierzchni do wynajęcia o wielkości od 400 do 500 metrów kwadratowych.

Czynsze w galeriach handlowych się normalizują. Stawki są dzisiaj lepiej dopasowane do realnej wartości sprzedażowej metra kwadratowego konkretnego obiektu handlowego.

Czy zerwane łańcuchy dostaw - najpierw przez pandemię, a teraz też przez wojnę w Ukrainie - nie zaburzają wam rytmu sprzedaży?

To poważny problem niemal każdej marki fashion. Najgorzej było w zeszłym roku. Koszty frachtu wzrosły nam najpierw czterokrotnie, a potem nieraz i dziesięciokrotnie. To był trudny rok. Teraz też przez wojnę w Ukrainie spodziewamy się wzrostu cen przewozu kontenerów.

Za granicą działa koncept Takko Express. Czy pojawi się kiedyś w Polsce?

Jest to uliczny format o małym metrażu. Przeznaczony dla dużych miast, w których brakuje powierzchni handlowych, albo jest ona bardzo droga. Działa w krajach Europy zachodniej, w których popularne są ulice handlowe. W Polsce ich nie ma, więc raczej się u nas nie pojawi.