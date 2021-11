Dyskont w Łukowie powiększa zasięg sieci. Action obecny już w całej Polsce

Action otworzyła w Łukowie swój 158. sklep w Polsce. Debiut na Lubelszczyźnie oznacza, że sieć jest już dostępna we wszystkich województwach, a Action stał się marką ogólnopolską.

W jednym dniu zostały otwarte kolejne cztery markety – w Gdańsku, Wałczu, Aleksandrowie Kujawskim oraz Górze.

Od 24 listopada działa natomiast drugi sklep Action w Chorzowie.

– To ważny dzień dla sieci Action, która dziś oficjalnie stała się ogólnopolską marką dyskontów niespożywczych. Ostatnie otwarcia naszych sklepów wskazują jasno, że widzimy wielki potencjał zarówno w wielkich aglomeracjach, jak i mniejszych ośrodkach – mówi Sławomir Nitek, dyrektor generalny Action Polska. – Rozwój naszej sieci dystrybucyjnej pozwala nam dostarczać produkty na terenie całej Polski, co przekłada się na dynamiczny przyrost liczby naszych sklepów – w tym roku powstało ich już ponad 50. Dzięki temu mieszkańcy, niezależnie od miejsca zamieszkania, mają coraz lepszy dostęp do dobrych produktów w niskich cenach – dodaje.

Sławomir Nitek, dyrektor generalny Action Polska

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Pięć nowych sklepów Action w Polsce

Sklep Action w Łukowie i pierwszy na Lubelszczyźnie znajduje się w wolnostojącym budynku przy ulicy Siedleckiej 15B i zajmuje powierzchnię prawie 1220 m2. Obiekt położony jest w północnej części miasta, przy jednej z głównych dróg oraz osiedlach mieszkaniowych.

Action otworzył także drugi sklep w Gdańsku, rozwijając się tym samym w Trójmieście i północnej części Polski. Market zlokalizowany jest w parku handlowym przy ul. Świętokrzyskiej 21 w południowej, najgęściej zaludnionej części miasta. Atutem tej lokalizacji jest także bliskość osiedli i drogi wojewódzkiej nr 221, łączącej się z głównym węzłem komunikacyjnym w mieście. Sklep w Gdańsku zajmuje powierzchnię 1070 mkw.

Dyskont w Aleksandrowie Kujawskim zlokalizowany jest w budynku handlowym przy ul. Juliusza Słowackiego 38, w miejscu dobrze znanym lokalnej społeczności i zajmuje powierzchnię ponad 960 mkw. Dzięki dogodnemu dojazdowi drogą wojewódzką nr 266 dotrą do niego mieszkańcy miasta oraz okolicznych miejscowości.