Dyskontowa sieć TXM zbankrutowała. Z rynku znikną 204 sklepy

są zlokalizowane w miastach do 50 tys. mieszkańców poza centrami handlowymi, W dużych polskich miastach sieć TXM prowadzi działalność w galeriach handlowych

TXM to 204 sklepy stacjonarne.

Na koniec grudnia 2021 roku średnia powierzchnia pojedynczej lokalizacji wynajmowanej przez spółkę wynosiła 230 mkw.

Rok 2021 i początek 2022 r. był dla TXM bardzo ciężki. W stosunku do roku 2020 wynajmowanych powierzchni handlowych uległa pomniejszeniu o - 9 proc., a liczba prowadzonych sklepów spadła o 6 proc.

- Wskutek trwającej nadal pandemii powstała „finansowa dziura covidowa” jaka nie została wypełniona ani środkami zewnętrznymi – pomocą publiczną – ani wypracowaną nadwyżką EBITDA - tak w Liście do Akcjonariuszy poinformował rynek zarząd firmy.

Mimo wdrożenia strategii asortymentowo produktowej TXM – współtworzonej z zewnętrznym doradcą Ernst & Young wspólnie z planem restrukturyzacyjnym, jeszcze głębszego ograniczenia kosztów działalności przedsiębiorstwa, zawarcia wiążącej Umowy Restrukturyzacyjnej gwarantującej stabilność finansowania bankowego oraz bardzo elastycznej i natychmiastowej reakcji w zakresie jej dostosowania do nowej rzeczywistości, a także podejmowania wielu innych działań, firmy nie udało się wprowadzić z powrotem na ścieżkę wzrostu. - W ocenie zarządu TXM, czynniki powodujące niepewność co do zdolności kontynuowania działalności w najbliższej przyszłości przeważają nad czynnikami przemawiającymi za jej kontynuowaniem - stwierdzili Marcin Łużniak i Agnieszka Smarzyńska, reprezentujący zarząd spółki.

Upadłość wisiała nad TXM już od dawna

W roku 2019 jeden z wierzycieli TXM zgłosił wniosek o upadłość spółki, a ówczesny zarząd firmy zwrócił się z prośbą do sądu o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Miało ono uzdrowić sytuację firmy i pozwolić jej uzyskać stabilizację finansową w przyszłości. Szacunki były obiecujące, bo firma miała odzyskać rentowność w ciągu 2-3 najbliższych lat. Rzeczywistość okazała się trudniejsza niż przewidywania i rok 2019 TXM zamknął ze stratą w wysokości 68,08 mln PLN. Kolejne lata były już tylko gorsze – sprzedaż malała, firma powiększała straty. I tak rok 2020 dla TXM zakończył się stratą w wysokości 12,38 mln, rok 2021 powiększył kapitał ujemny do wysokości 27,5, a rok 2021 TXM zamknął wynikiem kapitałem własnym na poziomie 88,57 na minusie.

W 2019 roku zarząd składał już wniosek o upadłość, ale wraz z nim również o przyspieszone postępowanie układowe. Sąd rozpatrzył pozytywnie wniosek o ratowanie firmy i zgodził się udzielić zarządowi wsparcia. Tym razem o losach majątku po TXM zadecyduje syndyk.

TXM S.A. – poprzednio Adesso S.A. – w branży tekstylnej działa na rynku od 1989 r., od początku skupiona na odzieży i tekstyliach domowych. Od grudnia 2016 r. firma jest spółką publiczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.