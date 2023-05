Ponad 15 hektarów gruntów po dawnym Polchemie w Toruniu idzie pod młotek. Miało tam powstać centrum handlowe Karawela, ale do budowy największego centrum w woj. kujawsko-pomorskim w końcu nie doszło.

Warszawska spółka celowa Karawela, w 2010 roku zapowiedziała realizację kompleksu i przeznaczyła na ten cel łącznie 21 hektarów.

Syndyk masy upadłości spółki Karawela w upadłości ogłosił pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż kompleksu nieruchomości o łącznej pow. 15,2064 ha położonych w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska nr 94, 96, 96A, 98, 98A, 104 i ul. Pera Jonsona. To ogromny teren po dawnym zakładzie Polchem.

Wyodrębnionych zostało sześć nieruchomości złożonych z kilku lub kilkunastu działek. Najdroższy kompleks ma 9,8 ha i kosztuje minimum 19.416.414,60 zł netto, a najmniejszy ma zaledwie 0,1210 ha i wyceniono go na 176 000 zł netto.

To już trzecie podejście do sprzedaży tych gruntów organizowane przez syndyka Janusza Iwanickiego - pisze ototorun.pl. Do dwóch poprzednich nikt się nie zgłosił. W 2021 roku łączna cena wywoławcza wszystkich działek wynosiła 40 mln zł netto.

Oferty należy składać do dnia 30 maja 2023 r. do godz.15.00 w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu V Wydział Gospodarczy przy ul. Warneńczyka 1 w Toruniu. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się 31 maja 2023 r.

Karawela w Toruniu została tylko w planach

Według wstępnych założeń przy Szosie Bydgoskiej miała powstać galeria o powierzchni 40 tys. mkw. i park handlowy o pow. 20 tys. mkw. Otwarcie kompleksu planowano przed końcem 2013 roku. Do budowy nigdy jednak nie doszło.

