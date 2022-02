Dziecięca marka Okaïdi otworzy sklep w Galerii Łomianki

Okaïdi – francuska marka z modą dla dzieci od 0 do 14 lat otworzy 18 lutego 2022 r. sklep w podwarszawskiej Galerii Łomianki. Zajmie lokal o powierzchni 17 mkw.

Okaïdi tworzy kreatywne, uniwersalne elementy garderoby dziecięcej, których ponadczasowość i wysoka jakość gwarantują długotrwałe użytkowanie. Brand dokłada wszelkich starań, aby tworzone kolekcje powstawały w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, między innymi z takich materiałów, jak bawełna organiczna.

Okaidi to zaangażowana społecznie i odpowiedzialna marka, która poprzez zabawę i wykorzystanie materiałów pedagogicznych, stara się pracować z dziećmi, aby uwrażliwić je na wartości takie, jak: otwartość, optymizm i pokój, a także aby zachęcić je do wspólnego ulepszania otaczającego ich świata.

Galeria Łomianki mieści się tuż przy Kampinoskim Parku Narodowym. Oprócz sklepów z modą dziecięcą (Reporter Young, Tape à l’oeil) i zabawkami (Smyk) na rodziny czeka wewnętrzna przestrzeń do zabawy oraz wyjątkowy, wyposażony w liczne przyrządy zewnętrzny plac zabaw, sala zabaw Fiku-Miku, przytulny pokój do dyspozycji rodzica z dzieckiem, a także komfortowa przestrzeń do relaksu dla rodziców.