Od lat mamy 4. miejsce wśród warszawskich galerii - mówi Yoram Reshef, Blue City. - Pierwsza jest Arkadia - wyjątkowa w skali światowej. Złote Tarasy mają lokalizację. I Galeria Mokotów – już nie taka, jak kiedyś, ale nadal zakupowy symbol Warszawy.

Odwiedzalność centrum handlowego Blue City w Warszawie jest o 10 procent większa w porównaniu do okresu sprzed pandemii.

Do niedawna największym problemem Blue City były puste przestrzenie w części biurowej kompleksu. Teraz nowymi najemcami zapełniło się 9 tys. mkw.

Na działce sąsiadującej z Blue City staną mieszkania na wynajem.

W Blue City otworzą się nowe sklepy, m.in.: Half Price, Sports Direct.



Czy Polacy cały czas lubią chodzić do centrów handlowych?

Yoram Reshef, wiceprezes Blue City: Ludzie chodzą do centrów handlowych – i z tego jestem zadowolony, ale kupują mniej i taniej – i to już nie jest powód do radości. Mimo to nieźle sobie radzimy.

Odwiedzalność Blue City jest o 10 procent większa w porównaniu do okresu sprzed pandemii. Mamy też sporo nowych klientów, z których dużą część stanowią goście z Ukrainy. Zawdzięczamy to między innymi dwóm punktom, które otworzyły się w naszym Centrum. W pierwszym obywatele Ukrainy mogą wyrobić dokumenty osobiste, w drugim wizy do Kanady. Jak korzystają z tego nasi najemcy? Przykładem może być działający w Blue City kantor, dla którego ostatni rok był najlepszym okresem od dwudziestu lat. Niektóre restauracje, które były czynne od godziny 10.00, teraz ruszają już o 8.00.

Ukraińcy są nie tylko klientami Blue City, ale również najemcami. Niedawno firma z Ukrainy otworzyła u nas restaurację Master Burger, a klub fitness przejmuje ukraińska grupa Sport Life. Firmy zza wschodniej granicy mają też w naszym centrum sklepy.

Które z działań sprawiły, że klienci wrócili do Blue City?

Myślę, że to kwestia doboru najemców. Mamy mocno zdywersyfikowaną ofertę w duchu „something for everybody”. Klienci znajdą u nas zarówno sklepy z artykułami premium, jak i sklepy, które łączą jakość z atrakcyjną ceną.

W Blue City znajdują się salony znanych i lubianych sieci z każdej branży - modowej, kosmetycznej, sportowej, wnętrzarskiej, dziecięcej czy RTV. Do tego usługi i wyjątkowa oferta rozrywkowa – TEPfactor, sala zabaw Inca Play, kino Helios i wiele innych.

Ważną rolę odgrywają też kwestie społeczne. Po pierwsze, warszawiacy zaczęli wychodzić wieczorami, co również ma wpływ na odwiedzalność centrów handlowych. Po drugie, Polacy żyją w małych mieszkaniach, a pogoda w Polsce to „wczoraj rower, dziś parasol”, więc często bywają w galeriach.

Nie ukrywam, że naszym największym problemem były do niedawna puste przestrzenie w części biurowej kompleksu. W wyniku pandemii kilka firm opuściło Blue Office. Ludzie nadal pracują zdalnie albo są w biurach kilka razy w tygodniu. Teraz udało nam się wynająć 9 tys. mkw. To również przełoży się na odwiedzalność w Blue City - ludzie będą tu pracowali, ale też kupowali i jedli.

Na razie się nie skarżymy. Jest lepiej, niż myśleliśmy.

Pandemia pokrzyżowała plany wielu galeriom handlowym. A e-commerce i zakupy przez internet?

Wiele osób przychodzi, bada ceny, a potem zamawia przez internet. Ale to nie stanowi dużego zagrożenia, bo często e-zakupy trzeba odebrać np. u nas, w sklepach stacjonarnych.

Wróćmy do kwestii społecznych. Klienci się zmieniają, mają inne oczekiwania niż kiedyś. Jak dostosować ofertę chociażby do wymagań pokolenia Z?

„Zetki” to ważny klient dla centrów handlowych, bo ich siła nabywcza wcale nie jest mała, jakby się mogło wydawać. Najstarsi już pracują, a młodsi korzystają z hojności rodziców.

Mamy ofertę sklepów, w których młodzież chce kupować. Co więcej, właśnie prowadzimy rozmowy z nowym najemcą z tego segmentu.

Nasza oferta rozrywki także cieszy się ich zainteresowaniem. Na przykład w TEPfactor trudno znaleźć wolne miejsce. Food court również jest pełen młodych ludzi.

Chcąc ich przyciągnąć, prowadzimy skierowaną do tej grupy klientów komunikację marketingową. Jesteśmy na ich ulubionych kanałach social mediowych, czyli to TikToku, Instagramie i Youtubie.

Na razie pokolenie Z nie stanowi olbrzymiej grupy - to około 20 proc. naszych klientów. Oni jeszcze nie mają dzieci, a u nas najwięcej jest młodych ludzi z dziećmi.

Na pewno cieszy Pana, że rozbudowuje się oferta mieszkaniowa w okolicy Blue City.

Blue City ma wciąż nowych klientów, co zawdzięczamy właśnie nowym inwestycjom mieszkaniowym nie tylko na Ochocie, ale również w sąsiednich dzielnicach Włochy czy Wola.

Oczywiście nie wierzę, że ktoś przyjedzie z Mokotowa do Blue City, by np. kupić buty w jednej z sieciówek. Takie sklepy są praktycznie w każdym centrum handlowym. Ale jak przyjedzie z dzieckiem do szkoły tańca Egurroli, której nie ma na Mokotowie, to przy okazji kupi te buty.

Jak zatem Blue City chce pozycjonować się na mapie Warszawy?

Myślę, że od lat zajmujemy czwarte miejsce wśród warszawskich dużych obiektów handlowych.

Pierwsza jest Arkadia - wyjątkowa w skali światowej. Złote Tarasy mają bardzo dobrą lokalizację. I jest Galeria Mokotów – już nie taka, jak kiedyś, ale nadal to zakupowy symbol Warszawy, pierwsze tak eleganckie centrum handlowe.

Jak sąsiedztwo centrum handlowego Atrium Reduta wpływa na Blue City?

Nasze oferty handlowe świetnie się uzupełniają i zarówno Blue City, jak i Reduta mają swoich klientów.

Pojawiają się plotki, że Atrium Reduta zostanie zburzona, a w jej miejscu powstaną mieszkania na wynajem. Te inwestycje stały się bardzo modne. Trudno ukryć, że dla nas to dobra perspektywa. Już dzisiaj wielu najemców rozmawia z nami o przeprowadzce.

Skoro mowa o przestrzeni przy Blue City. Jakie są losy działki za Blue City?

Wystawiliśmy ją na sprzedaż. Kupuje ją firma, która będzie budowała tam mieszkania na wynajem. To też dobre dla Blue City, bo będziemy mieli blisko wielu dodatkowych klientów.

A jacy nowi najemcy pojawią się w Blue City?

Po wielu miesiącach negocjacji, podpisaliśmy umowę z Half Price. Tej marki chcą nasi klienci. W planach są też inne sklepy, ale już nie tak wielkie.

Rozmawiamy z jedną z największych polskich sieci modowych, która ma w Blue City swoje marki, a teraz chce wprowadzić kolejne. Szukamy dla nich miejsca. Jest to duży najemca, który był już w naszym centrum, a teraz jest zainteresowany powrotem.

Otwieramy też w drugiej połowie roku duży sklep sportowy Sports Direct w miejscu po Go-Sport.

Czy otwieracie się na nowe? Czy w centrach handlowych jest miejsce np. na modę vintage?

Mamy taki sklep, ale niestety kolejki się w nim nie ustawiają. Myślę, że ta oferta nie przekonała klientów. Nie widzę dla niej na razie wielkiej przyszłości.

Takie punkty istnieją w galeriach w Warszawie, ale co jest w ich kasie - nie mam bladego pojęcia.

Natomiast cyklicznie organizujemy targi młodych polskich projektantów i ta oferta trafia do młodego pokolenia. Podobnie jest z Kiermaszem Sztuki i Rękodzieła, gdzie swoje wyroby wystawiają rękodzielnicy i artyści.

Ludzie „głosują nogami”. Dziś popularne są takie sklepy jak Dealz, czy Pepco. A jeszcze niedawno nikt nie myślał, że będą najemcami najlepszych centrów handlowych. Powodzeniem cieszą się też duże sieciówki z przystępnymi cenami.

Czy są takie marki czy branże, które nie są najemcami pierwszego wyboru do centrów handlowych, a powinno być dla nich miejsce?

Myślę, że są to marki z segmentu wyposażenie domu, choć te mają już swoje miejsce w centrach handlowych.

Ostatnio otworzyliśmy sklep Jysk, który wygląda ładniej niż wszystkie inne lokalizacje tej sieci i przyciąga sporo ludzi. Jysk dostosował ofertę do potrzeb klientów.

Co jeszcze ciekawego chciałby Pan zrobić w Blue City?

Zastanawiamy się nad atrakcjami na dwudziestolecie Blue City, które wypada w przyszłym roku. Mamy kilka pomysłów, które z pewnością mile zaskoczą Warszawiaków.

Poza tym bardzo chciałbym, by polskie sklepy z modą wróciły do formy. To ważne, by duże sieciówki nie zabiły małych sklepów.

