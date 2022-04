Dzień Autyzmu także w centrach handlowych

Od roku w każdy wtorek od 15:00 do 18:00 obowiązują „Godziny ciszy” w Galerii Młociny. – Nie wszyscy odbieramy sygnały napływające z otoczenia w ten sam sposób. Dla osób o wysokiej wrażliwości na bodźce zbyt ostre światło, głośne dźwięki, zatłoczone pomieszczenia czy intensywne zapachy mogą powodować duży dyskomfort, uniemożliwiający codzienne funkcjonowanie. Jak podaje Fundacja Synapsis, zaburzenia integracji sensorycznej bardzo często dotykają osoby ze spektrum zaburzeń autystycznych – mówi Kamila Kiersikowska, dyrektor Galerii Młociny.

– Dlatego Galeria Młociny postanowiła wyjść naprzeciw ich potrzebom i zapewnić im komfortowe warunki do robienia zakupów czy korzystania z usług w ciszy oraz przy stonowanym oświetleniu. To nie tylko stałe udogodnienie dla osób o wysokiej wrażliwości, które ułatwia im funkcjonowanie na co dzień, ale też próba kształtowania postawy empatii wobec osób z nadwrażliwością na głośne dźwięki i mocne światło. Dążymy to tego, by wszyscy klienci czuli się u nas dobrze – mówi Kiersikowska.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Centra handlowe Atrium też mają „ciche godziny”

Atrium Poland Real Estate Management wprowadza tzw. „ciche godziny” we wszystkich obiektach ze swojego portfolio - m.in. w King Cross Praga, Atrium Promenada, Atrium Reduta, Atrium Targówek czy Galeria Dominikańska. Dzięki temu osoby wrażliwe na bodźce zewnętrzne będą mogły zrobić zakupy w komfortowych warunkach. Przeczytaj więcej w tekście: Wszystkie centra handlowe Atrium wprowadzają „ciche godziny”