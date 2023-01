Święto wszystkich Babć i Dziadków zbliża się wielkimi krokami. Sieć Biedronka tradycyjnie zadbała o bogatą ofertę produktów, które świetnie sprawdzą się jako prezenty z tej okazji.

W najnowszej ofercie klienci znajdą wiele inspiracji, które okażą się miłym załącznikiem do składanych życzeń.

To kwiaty, słodycze, czy aromatyczne herbaty i kawy.

Biedronka przygotowała również specjalne zestawy prezentowe, uświetniające ten dzień, które można sprawnie i szybko zamówić w aplikacji Glovo.

21 i 22 stycznia to w Polsce wyjątkowe daty. To właśnie w tym czasie w szczególny sposób okazujemy naszym Babciom i Dziadkom, jak wiele dla nas znaczą. Z okazji ich święta we wszystkich sklepach sieci w Polsce obowiązują atrakcyjne promocje.

Jednym z najbardziej sprawdzonych prezentów są kwiaty, których szeroki wybór można znaleźć w sklepach sieci Biedronka. Do 21 stycznia br. na klientów w sklepach czekają m.in. azalie w kolorowym rożku lub hiacynt (3 cebulki), czy kalanchoe w ozdobnej doniczce. W wazonie Babci i Dziadka pięknie będzie się też prezentować bukiet 11 róż lub 15 tulipanów.

W sieci Biedronka zależy nam, aby wszyscy, którzy chcą sprawić przyjemność swoim Babciom i Dziadkom, mogli znaleźć idealny prezent w naszych sklepach. Szczególne miejsce w ofercie zajmuje szeroki wybór kwiatów – zarówno ciętych, jak i doniczkowych. Cieszymy się, że przyniosą wiele uśmiechów na twarzach obdarowanych w całej Polsce - mówi Artur Malesiński, starszy kupiec w sieci Biedronka, odpowiedzialny m.in. za ofertę kwiatową.

Słodycze i herbata to recepta na przemiłą wizytę u Babci i Dziadka. Do 21 stycznia br. wszystkie produkty marki Bonitki są dostępne w promocji, dzięki której drugi (tańszy) z nich możemy nabyć za połowę ceny przy zakupie 2 sztuk. Promocją „1+1 gratis” zostały objęte również wszystkie herbaty Remsey. Zwolennicy kawy mogą zaś wybierać spośród całego wachlarza aromatycznych kaw Jacobs – drugi produkt nabędą w cenie niższej o 40 proc. (oferta promocyjna na herbaty i kawy obowiązuje z kartą Moja Biedronka lub aplikacją Biedronki). Promocją zostały objęte także wszystkie produkty E.Wedel. Z aplikacją Biedronki lub kartą Moja Biedronka, drugi (tańszy produkt) można kupić w cenie niższej o 75 proc. przy zakupie 2 produktów w ramach jednej transakcji.​



Z okazji święta Babć i Dziadków sieć Biedronka przygotowała również szeroką ofertę czekoladek.

Wszyscy, którzy przez napięte kalendarze nie mają czasu na zakupy stacjonarne, mogą skorzystać z opcji zamówienia zestawu prezentowego dla Babci i Dziadka za pośrednictwem Sklepu Internetowego Biedronka w aplikacji Glovo lub ekspresowej dostawy produktów w ramach usługi BIEK (również w aplikacji Glovo).

Sieć Biedronka przygotowała łącznie osiem zestawów prezentowych, spośród których każdy znajdzie coś dla siebie. W zależności od wariantu, zestawy zawierają m.in. kwiaty, czekoladki, kosmetyki, kawę czy herbatę. Za pośrednictwem aplikacji Glovo ich dostarczenie będzie znacznie szybsze, a w przypadku skorzystania z usługi BIEK – prezent może trafić do adresatów nawet w kilkanaście minut. Oferta obowiązuje od 19 do 22 stycznia br., w 110 miastach, gdzie Biedronka współpracuje z Glovo oraz w 6 miastach, gdzie oferuje usługę BIEK.

