Podczas spotkania, dzieci nauczą się m.in. tworzyć dekoracje z mchu chrobotka oraz lasy w szkle.

Warsztaty odbędą się już w tę sobotę - 21 stycznia - w godzinach 11:00 - 17:00. Harmonogram znajduje się na stronie Galerii Borek.

Zajęcia będą bezpłatne, nie trzeba się na nie zapisywać 🤩. Zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci wraz z rodzicami! To może być również świetna okazja, by wybrać się do nas wspólnie z dziadkami! - pisze Centrum handlowe Borek na portalu Facebook.