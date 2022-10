IKEA od lat słynie ze swoich szwedzkich przysmaków. Przypadający na 4 października Dzień Cynamonowej Bułeczki pozwoli jeszcze lepiej poznać kultowe smaki IKEA.

W Restauracjach IKEA klienci mogą odpocząć w trakcie zakupów i zjeść pełnowartościowy posiłek w przystępnej cenie.

Przypadający na 4 października Dzień Cynamonowej Bułeczki oraz sezonowe nowości kulinarne pozwolą jeszcze lepiej poznać kultowe smaki IKEA.

Kultowa bułeczka cynamonowa (szw. kanelbullar), to nieodłączny element fiki oraz najpopularniejszy wypiek w Szwecji. Przepis ten został spopularyzowany po I wojnie światowej, kiedy to wszystko zaczęło wracać do normalności, a składniki spożywcze były bardziej dostępne. Wyrabia się ją z ciasta pszennego, przełożonego maślanym nadzieniem cynamonowym, a na koniec ozdabia cukrem perłowym.

Szwedzi bardzo lubią i szanują swoje tradycje. Nic zatem dziwnego, że Dzień Bułeczki Cynamonowej (szw. Kannelbullensdag) bardzo szybko znalazł swoje stałe miejsce w szwedzkim kalendarzu i przypada na 4 października.

Co ciekawe, oprócz Kannelbullensdag, Szwedzi obchodzą m.in. dzień bułeczek szafranowych, raka, śledzia, a także odpowiednik Tłustego Czwartku – Fettisdagen, podczas którego zajadają się semlor – pszennymi bułeczkami wypełnionymi masą migdałową.

IKEA oczywiście również celebruje Dzień Bułeczki Cynamonowej. Z tej okazji przygotowano specjalne oferty. W dniach 3 – 31 października IKEA zaprasza na słodkie promocje, m.in. bułeczkę cynamonową za 1 zł do każdej dużej kawy

(w kawiarni), 3 bułeczki za 7 zł i rabat 25 proc. za rodzinne opakowanie 510 g – dla tych, którzy je uwielbiają lub po prostu chcą je smakować w domu w gronie najbliższych.

Od 11 października br. IKEA planuje wprowadzić wiele nowości do swojej oferty spożywczej. Będą to zarówno nowe odsłony klasycznych produktów, jak na przykład dania z klopsikami wegetariańskimi czy łososiem, ale dodatkowo przygotowano polską ofertę sezonową.

