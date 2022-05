Dzień Dziecka 2022. Empik podał zakupowe hity

Rodzice wydadzą na swoje pociechy od 50 do 100 złotych z okazji Dnia Dziecka 2022 - wynika z badań przeprowadzonych przez Empik.

Aż 93 proc. rodziców planuje zakup prezentu z okazji 1 czerwca i najczęściej wyda na jedno dziecko od 51 do 100 zł (>40 proc.).

Najchętniej wybierane są zabawki (75 proc.) i książki (54 proc.).

Za nimi plasują się: odzież i obuwie, akcesoria sportowe – na przykład hulajnogi i rowery, a także gadżety elektroniczne oraz gry na konsole i PC.

75 proc. respondentów, którzy wzięli udział w badaniu przeprowadzonym przez Empik (N=2300 osób) zadeklarowało, że kupi prezenty na Dzień Dziecka. W grupie rodziców ten odsetek wzrasta do 93 proc. Co ciekawe, 40 proc. osób, które nie mają dzieci, zamierza obdarować z tej okazji kogoś z rodziny lub znajomych. Niemal połowa wszystkich badanych kupi prezenty nawet dla kilkorga dzieci.

Najwięcej respondentów, bo blisko 45 proc. planuje wydać na prezent dla jednego dziecka od 51 do 100 zł. Prawie 1/4 osób przeznaczy na ten cel niższą kwotę – do 50 zł. W tej grupie dominują rodzice najmłodszych, a także osoby, które nie mają własnych dzieci. Wydatki na poziomie od 101 do 300 zł (na jedno dziecko) zadeklarowało prawie 20 proc. badanych osób.

Największa grupa badanych (ponad 65 proc.) planuje zakup prezentu w sklepie.

Czego konkretnie mogą spodziewać się 1 czerwca najmłodsze dzieci? Z badania wynika, że aż 83 proc. z nich otrzyma zabawki. Potwierdzają to również trendy zakupowe w Empiku. Przed Dniem Dziecka największą popularnością cieszą się zestawy LEGO z różnych serii tj. Friends, City, Technics, Duplo czy Ninjago, a także gry planszowe, zabawki edukacyjne i interaktywne. Chętnie wybierane są również artykuły kreatywne i plastyczne oraz puzzle.

Empik sprawdził co dzieci dostaną od rodziców.

Obok zabawek (75 proc. wskazań - bez podziału na kategorie wiekowe), hitem tegorocznego Dnia Dziecka są również książki (54 proc.). Kupowane są najczęściej z przeznaczeniem na prezent dla nastolatków czy dorosłych dzieci. Wybór jest o tyle prostszy, że maj obfituje w nowości z różnych gatunków, a trwające właśnie Targi Książki Empiku dają możliwość zakupu nowości i bestsellerów z rabatami aż do 50 proc. Popularne wśród upominków dla nastolatków są także gry na konsole i PC oraz gadżety elektroniczne, perfumy i kosmetyki. 25 proc. respondentów deklaruje zakup muzyki w przypadku dorosłych dzieci.