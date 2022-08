Dzień Klopsika w sklepach IKEA

Sklepy IKEA to nie tylko przestrzeń, w której klienci z łatwością znajdą różne rozwiązania wnętrzarskie do swojego domu, ale również miejsce, gdzie mogą w przerwie od zakupów odpocząć i zjeść coś pysznego. IKEA od lat słynie z pysznych dań, w tym z kultowych klopsików! Przypadający na 23 sierpnia Dzień Klopsika pozwoli przybliżyć kultowy smak jeszcze bardziej!

IKEA oprócz wyposażenia wnętrz, od lat słynie z dań, które znają nie tylko stali bywalcy restauracji.

23 sierpnia to w Szwecji Dzień Klopsika.

W dniach 22-26.08.2022r. IKEA oferuje swoim klientom promocję aż -50% na drugi zestaw klopsików 8szt.

Sieć sklepów IKEA, to nie tylko wyposażenie wnętrz. To także znakomite restauracje, w której podawane są zdrowe, świeże dania zdobywające uznanie klientów sklepów. W restauracji już prawie co 4 osoba wybiera kultowe, szwedzkie klopsiki wegańskie lub wegetariańskie o mniejszym wpływie na środowisko.

Wszystkich entuzjastów klopsików ucieszy wiadomość sieci IKEA, o Dniu Klopsika, przypadającym na 23 sierpnia. Dzień Klopsika to unikalne święto – w Szwecji köttbullar (mięsne bułeczki) pojawiają się nie tylko na tradycyjnych stołach, ale także w kulturze. W tym roku IKEA w komunikacji wizualnej tego wyjątkowego dnia bazuje na tradycyjnych Szwedzkich malowidłach ludowych.

Dzień Klopsika to idealny czas na powrót do swoich ulubionych smaków, jak i szansa na spróbowanie ich po raz pierwszy. IKEA zachęca do spróbowania oferty i przyjścia do Restauracji w większym gronie bliskich, dlatego wychodzi z propozycją oraz w dniach 22-26.08.2022r. oferuje swoim klientom promocję aż -50% na drugi zestaw klopsików 8szt. w Restauracjach IKEA. Warto więc zabrać rodzinę oraz przyjaciół do sklepu IKEA, aby miło (i smacznie) spędzić czas.