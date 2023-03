Sieć drogerii Hebe przygotowała nietuzinkowe propozycje z okazji Dnia Kobiet. Produkty z oferty wspaniale sprawdzą się jako prezent, który możemy sprawić samej sobie lub mamie, siostrze, przyjaciółce.

W promocyjnej ofercie Hebe prezentuje szeroki wachlarz produktów.

Z okazji Dnia Kobiet w ofercie Hebe znajdziemy wiele produktów z różnych kategorii, m.in. kosmetyki do makijażu, pielęgnacji twarzy oraz zapachy damskie w supercenach.

Za produkty z wspomnianych kategorii zapłacimy do 40 proc. mniej do 8 marca br. Wśród produktów z kategorii zapachy damskie, znalazły się propozycje marek takich jak: Karl Lagerfeld, Jimmy Choo, Tous i El Ganso.

Produkty objęte promocją to także kosmetyki do makijażu. Ponadto, wśród kosmetyków objętych rabatem klienci odnajdą również róż do policzków oraz skoncentrowane serum w podkładzie do twarzy.

Promocją objęte zostały również produkty takich marek, jak: Gosh, Paese, Claresa czy Max Factor.

Wszystkie produkty, w promocyjnych cenach zakupimy w terminie do 8 marca 2023 r. Oferta dostępna jest w drogeriach Hebe, w aplikacji oraz na hebe.pl.

