9 lutego obchodzimy Światowy Dzień Pizzy. Specjalnie dla fanów tej potrawy, sieć Lidl Polska przygotowała smakowitą ofertę.

Zbliża się Światowy Dzień Pizzy.

Już teraz klienci Lidla znajdą w sklepach zarówno produkty spożywcze – w ramach tygodnia w stylu włoskim – jak i przydatne akcesoria kuchenne.

Dzięki nim domowa pizza będzie smakowała lepiej niż kiedykolwiek.

Polacy uwielbiają włoską kuchnię, dlatego z okazji Światowego Dnia Pizzy, Lidl Polska zaprasza klientów na tydzień w stylu włoskim. Od poniedziałku, 6 lutego, w sklepach sieci dostępne są liczne produkty spożywcze marki Italiamo.

Poza produktami spożywczymi, w sklepach stacjonarnych sieci oferowane są akcesoria, które sprawią, że domowa pizza będzie smakowała lepiej niż kiedykolwiek.

Lidl świętuje Dzień Pizzy.

Wybrane włoskie specjały oraz akcesoria do przygotowania pizzy będą dostępne w sklepach stacjonarnych Lidl Polska do soboty, 11 lutego, lub do wyczerpania zapasów.

