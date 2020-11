Dziś wielki finał konkursu PRCH Retail Awards

Konkurs Polskiej Rady Centrów Handlowych - PRCH Retail Awards powstał dla sieci handlowych, deweloperów, zarządców, inwestorów i specjalistów zajmujących się retail marketingiem. Nieprzerwanie od jedenastu lat jury złożone z branżowych ekspertów wskazuje najlepsze projekty zrealizowane i zgłoszone przez wymienionych specjalistów. Pomimo trudnej dla branży sytuacji, również i w tym roku wyłoniono laureatów złotych i srebrnych statuetek, by docenić najlpesze i najskuteczniejsze branżowe działania. Konkursowe nagrody zostaną przyznane już dziś, podczas transmisji na żywo o godz. 18:00.

Formuła rywalizacji ewoluuje wraz ze zmianami na rynku i najnowszymi trendami, dlatego w tym roku uczestnicy nadsyłali zgłoszenia w 19 kategoriach konkursowych, w tym w dwóch nowych zadedykowanych sieciom i obiektom handlowym - aplikacja mobilna roku oraz strategia i działania w social media. Łącznie Jury oceniło ponad sto aplikacji i przeczytało ponad 500 stron formularzy. Organizatorzy konkursu podkreślają, że zgłoszenie do rywalizacji wymaga od uczestników wiele pracy, zebrania potrzebnych danych i opisania zrealizowanych działań, ale dzięki temu jury może rzetelnie ocenić projekty, a konkurs jest uznawany za najbardziej merytoryczny na polskim rynku.

Podczas oceny aplikacji zgłoszonych do tegorocznej edycji konkursu jury kładło nacisk na efektywność i innowacyjność przedsięwzięcia, staranność wypełnienia samej aplikacji oraz dopasowanie projektów do potrzeb lokalnej społeczności. Nominowane projekty można znaleźć na stronie www.retailawards.org.pl. To już ostatni moment na wybranie swoich faworytów konkursu, ponieważ ogłoszenie wyników już za parę godzin. Zwycięskie projekty uroczyście zaprezentują Kamila Kalińczak i Daniel Michałowski, którzy na co dzień pracują w czołowych polskich radiostacjach i telewizji. Podczas uroczystości i połączą się z reprezentantami firm, które zdobyły złote statuetki.

Uczestnicy konkursu i członkowie jury dowiedzą się, o tym kto zwyciężył równocześnie z widzami, ponieważ wyniki konkursu są objęte tajemnicą i pozostają niewiadomą do samego końca. Każda z aplikacji została oceniona indywidualnie przez jurorów, którzy nie byli zaangażowani w żaden sposób w realizowany projekt. Następnie z wyników wyciągnięta została średnia. Aplikacje, które otrzymały powyżej 40 punktów zdobędą złotą statuetkę, a dwa najlepsze zgłoszenia z każdej kategorii, ocenione na powyżej 35 punktów, zostaną uhonorowane srebrną nagrodą.

W tym roku jury PRCH Retail Awards oceniające aplikacje marketingowe postanowiło również przyznać nagrodę specjalną. O tym, kto otrzyma wyróżnienie za wybitny projekt dowiemy się już wieczorem. Sami zwycięzcy będą mogli opowiedzieć, jak powstawał. Bez wątpienia, na widzów czeka dziś wiele inspiracji. Dołączyć do wydarzenia można poprzez rejestrację na stronie konkursu. Serdecznie zapraszamy, ponieważ Property News jest patronem medialnym eventu.