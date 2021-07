E-commerce bardziej mobile? Z czego najchętniej będziemy korzystać podczas zakupów

Najnowsze prognozy PwC wskazują, że w ciągu najbliższych 5 lat rynek e-commerce w Polsce osiągnie wartość 162 mld zł.

Oznacza to, że średnio w ciągu roku będzie rósł nawet o 12 proc.

Już w 2020 roku kanał online miał 14 proc. udziału w wartości sprzedaży detalicznej w Polsce. Powód? Nie tylko skutki pandemii, ale przede wszystkim ciągły rozwój platform e-commerce i rosnąca popularność zakupów na mobile’u.

Według raportu „E-commerce w Polsce 2021” w polskiej wersji wyszukiwarki Google funkcjonuje ponad 87 tysięcy sklepów internetowych. Ponadto szacuje się, że obecnie ok. 150 tys. polskich przedsiębiorstw prowadzi sprzedaż swoich produktów i usług przez Internet. Liczba robi wrażenie? Specjaliści podkreślają jednak, że w porównaniu z zachodnioeuropejskimi krajami Polska pozostaje nadal „zieloną wyspą” dla tych, którzy chcą tutaj rozwijać e-handel. Biorąc pod uwagę badanie konsumentów wykonane przez PwC, które wskazuje, że ponad 7 na 10 Polaków po zakończeniu pandemii utrzyma taką samą częstotliwość robienia e-zakupów, a 10 proc. zapowiada, że je zwiększy – perspektywy są obiecujące.

- Prognozy rozwoju sektora e-commerce, a także m-commerce skłaniają polskich przedsiębiorców do coraz śmielszego inwestowania w ten obszar rynku. W Polsce pośród ponad 38-milionowej populacji mamy ok. 28 milionów aktywnych internautów. Co ciekawe, najnowsze badanie Gemius i Izby Gospodarki Elektronicznej wykazało, że ponad 7 na 10 polskich respondentów dokonało kiedyś zakupów online. Nie mówi się więc o tym, czy warto wejść w branże e-handlu, tylko jak to umiejętnie zrobić, by zapewnić konsumentom możliwość trafienia na nasze produkty (odpowiednio stargetowana reklama) w Internecie, przekonania ich do zakupu, a potem sprawnego i szybkiego ich dokonania, coraz częściej za pośrednictwem mobile’u. Co to oznacza dla branży e-commerce? Przede wszystkim zwrócenie uwagi na odpowiednie budowanie narzędzi i kanałów dotarcia, pozytywnych doświadczeń i spójność sprzedaży – mówi Karolina Wacholska-Sulejewska, CEO, Veovee.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Omnichanel i Customer Experience w służbie e-commerce