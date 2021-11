E-commerce i sklepy stacjonarne w końcu przestaną rywalizować

Pandemiczny rok 2020 był łaskawy dla rynku e-commerce. – Pamiętajmy jednak, że pandemia jedynie przyspieszyła rozwój trendu, który obserwujemy od lat. Oczywiście handel częściowo dalej będzie się przenosił do Internetu, ale nigdy nie zastąpi tradycyjnych zakupów – tłumaczył podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2021 panelista sesji „Handel nowej ery, czyli RetailTech” Marcin Kuśmierz, prezes zarządu Shoper.

Ekspert dodał, że online stanie się alternatywnym kanałem i bardzo dobrze, ponieważ handel powinien być zdywersyfikowany, czyli nie bazować tylko na jednym segmencie rynku lub jednym kanale sprzedaży.

Dane o klientach są dzisiejszą walutą

Kluczowym elementem zawsze będzie technologia. - Szczególnie w Internecie szybciej i taniej można ją implementować, więc należy się spodziewać ciągłego przyrostu innowacji. Łatwiej też dzięki niej skalować biznesy i osiągać wyższą marżę oraz kolekcjonować dane o klientach robiących zakupy, które - jak wiadomo - są dzisiejszą walutą - wyjaśnia Marcin Kuśmierz.

Jednocześnie, zdaniem prezesa, na rynku pojawiać się będzie coraz więcej technologii, które łączą świat offline’u i online’u.

- W perspektywie kilku, kilkunastu lat przestaniemy w ogóle mówić oddzielnie o e-commerce i sklepach stacjonarnych. Wrócimy do jednej spójnej definicji rynku handlu. W dużej mierze procesy sprzedażowe się połączą - uważa Marcin Kuśmierz.

Handel z pewnością czeka rewolucja, ale dojdzie do niej drogą ewolucji, bo to będzie płynny proces, który potrwa kilkanaście lat. - Zakupy zmienią się nie do poznania, ponieważ będą przeważnie automatyczne - podkreśla Marcin Kuśmierz.