E-commerce stawia na zrównoważony rozwój. Allegro w gronie UN Global Compact

Allegro dołączyło do Global Compact, inicjatywy Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, zrzeszającej firmy oraz instytucje dla których zrównoważony rozwój jest istotny.

Skala wpływu Allegro na społeczeństwo i gospodarkę, sprawia, że chce być przykładem najlepszych standardów w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu.

Allegro łącząc siły z innymi przedstawicielami świata biznesu, którzy angażują się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju, będzie mogło stawiać czoła globalnym wyzwaniom klimatycznym, gospodarczym i społecznym.

Przystępując do UN Global Compact firma zobowiązuje się podejmować działania na rzecz wdrożenia polityk i globalnych inicjatyw ONZ, w szczególności w obszarze ochrony środowiska i przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu. Jednocześnie jest to zobowiązanie firmy do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ustanowionych przez ONZ w ramach Agendy 2030 . Cele to plan działania na rzecz przemian na świecie, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone w sposób zrównoważony, z szacunkiem dla środowiska oraz z uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń. Działania Allegro od lat wspierają Polaków, polski biznes i organizacje pozarządowe. Teraz firma e-commerce dołącza inicjatywy zbudowanej w oparciu o najlepsze międzynarodowe standardy społecznej odpowiedzialności biznesu.

- Allegro buduje swoją historię zrównoważonego rozwoju już od ponad 20 lat. Od samego początku naszej historii wspieramy klientów oraz firmy działające na platformie, a także angażujemy się w projekty społeczne i charytatywne. Społeczna odpowiedzialność biznesu od zawsze była dla nas bardzo ważna, a my przez lata wypracowaliśmy najlepsze możliwe praktyki, które realizujemy. Stworzyliśmy już drugą strategię CSR pełną jasno sprecyzowanych celów i działań. Chcemy być platformą wspierającą klientów w odpowiedzialnych zakupach, sprzedawców w rozwoju swojego biznesu, pozytywnie wpływać na społeczeństwo i gospodarkę oraz być świetnym pracodawcą. Dołączenie do Global Compact stanowi kolejny krok w realizacji obranej przez nas Strategii Zrównoważonego Rozwoju na lata 2020-2023. Zdajemy sobie sprawę ze skali naszego wpływu na społeczeństwo i gospodarkę. Chcemy wymiernie wpływać na otoczenie i sprawić by każdy aspekt naszego biznesu wspierał strategię zrównoważonego rozwoju Allegro. -mówi Marta Mikliszańska, Head of Public Affairs and Sustainability w Allegro.

