W Polsce jest około 20 tys. polskich marek odzieżowych. Przeciętny konsument zna ok. 100. Czy szansą jest e-commerce?

Tylko 4 proc. polskich firm trudni się e-handlem poza granicami Polski.

Pierwszy raz w historii całego rynku, e-commerce doświadczył spadków.

Według Tomasza Ciąpały, prezesa zarządu, G8 Spółka Akcyjna, właściciela Lancerto oraz Próchnik 1948, większość firm ma z góry założony zły model biznesowy.

- Nie mamy z czego się cieszyć – mówił podczas sesji "E-commerce – szansa dla mniejszych firm" na Europejskim Kongresie Gospodarczym Grzegorz Oszast, członek zarządu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu. – Jesteśmy czwartym od końca krajem w Europie pod względem bezpośredniej ekspansji.

– Tylko 4 proc. polskich firm trudni się e-handlem poza granicami Polski – dodał Grzegorz Oszast i przekonywał, że na taki wynik nie wpływają bariery językowe, prawne, podatkowe czy administracyjne. – Największą przeszkodą w rozwoju jest bariera mentalna – wyjaśnił.

Wsparciem w rozwoju i ekspansji na inne rynki może być pomoc platform, np. Amazon, które oferują możliwości tzw. self -service lub firm takich jak Polska Agencja Inwestycji i Handlu, które dają full service w postaci, np. grantów dla firm zainteresowanych ekspansją zagraniczną.

Kryzys e-commerce zrobił swoje

Damian Wiszowaty, CEO, Gonito wskazał na słabszą w ostatnim czasie kondycję rynku e-commerce na całym świecie. – Pierwszy raz w historii całego rynku doświadczyliśmy spadków. Słaby okres trwał od 9 do 12 miesięcy i powoli wychodzimy z niego – podkreślił wskazując na cykle koniunkturalne. – Wyrównanie, które nastąpiło w 2023 roku, jest powrotem do normalności, bo e-commerce wraca do poziomów sprzedaży sprzed 2019 roku – dodał.

Jak zaznaczył, sprzedaż międzynarodowa jest jednym z kół ratunkowych i dziedzin, w których polscy sprzedawcy musieli się odnaleźć.

Kiedy dobry moment na ekspansję?

W Polsce jest około 20 tys. polskich marek odzieżowych. Przeciętny konsument zna ok. 100.

Około 50 firm ma przychody powyżej 100 mln zł, a to jest właśnie ten poziom, w których firmę stać na zrozumienie i wdrożenie cross boarder'u czy fulfillmentu, a następnie wybrać miejsce, w którym chce się rozwijać – uważa Tomasz Ciąpała, prezes zarządu, G8 Spółka Akcyjna, właściciel, Lancerto oraz Próchnik 1948.

W opinii przedsiębiorcy, większość firm ma z góry założony zły model biznesowy.

– W e-commerce potrzebny jest odpowiedni poziom marży – mówił podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego Tomasz Ciąpała i zaznaczył, że e-commerce wygląda na prosty biznes: jest witryna, jest konsument i platformy sprzedaży, następuje przepływ towarów i pieniędzy. – Tylko na koniec dnia zarabiają firmy finansowe i kurierzy. Sprzedawca jest w najtrudniejszej i najbardziej ryzykownej sytuacji. Dlatego kluczowe jest ustalenie odpowiedniego poziomu marży i zrozumienie swojego modelu biznesowego – podkreślił.

- Każdy moment jest dobry na ekspansję zagraniczną. Trzeba tylko dobrze przemyśleć, co się chce zrobić, potem wszystko policzyć i zaryzykować – podsumował Tomasz Ciąpała.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl