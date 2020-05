E-commerce w LPP szybuje bez hamulców









30 maj 2020

Od lat uzyskiwaliśmy bardzo dynamiczne wzrosty sprzedaży internetowej, jednak nie można tego porównać do sytuacji, z którą mamy do czynienia obecnie. W czwartym kwartale 2019 r. udział transakcji online w całości sprzedaży grupy wynosił 14,5 proc. W pierwszym kwartale 2020 r. ten wskaźnik podrósł do 33 proc. Jednocześnie tylko w kwietniu wzrost był prawie czterokrotny, a w maju - nawet pięciokrotny – wyliczał podczas EEC Online Jacek Kujawa, wiceprezes zarządu LPP.