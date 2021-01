E-commerce zmniejsza ślad węglowy handlu detalicznego

W 2020 roku za sprawą gospodarki Zostań w Domu sprzedaż detaliczna w Internecie poszybowała w górę i utrzymywała się na rekordowo wysokim poziomie przez cały ubiegły rok. Wstępne dane szacunkowe wskazują ponadto, że w 2020 r. sprzedaż online na rynku amerykańskim wzrosła o ponad 50 procent2 (rok do roku) w okresie wydłużonego świątecznego sezonu zakupowego. Podobne tendencje odnotowano też na innych głównych rynkach e-commerce, m.in. w Chinach, Europie i Japonii. Co więcej, w ciągu najbliższej dekady prognozowany jest wzrost o 80 procent w dostawach paczek1. Jak wynika z uśrednionych danych dotyczących emisji CO2 przedstawionych w badaniu MIT, tak istotne zwiększenie udziałów e-commerce w handlu przyczyniło się do zmniejszenia emisji o 2,4 procent na paczkę.

Emisje dwutlenku węgla pochodzące z zakupów online są średnio o 36 procent niższe niż te powstające podczas zakupów w sklepie stacjonarnym.3 W ponad 75 procentach prób, w scenariuszu bazowym zbadanych przez MIT, handel elektroniczny okazał się bardziej zrównoważoną opcją. Dla każdego scenariusza w badaniu wykorzystano 40 000 prób modelowania rozmaitych zachowań konsumentów metodą Monte Carlo, zawierającą istotne wskaźniki wpływu na środowisko: liczba zakupionych przedmiotów, odległość do sklepu i obiektu logistycznego, zwroty oraz rodzaj wykorzystywanego transportu. Oprócz scenariusza bazowego zbadano też 11 innych, różniących się pod względem zachowania konsumenta lub operacji sprzedawcy.

Konsolidacja dostaw w ramach powtarzalnej trasy zmniejsza emisje związane z transportem o niemal 90 procent. Transport jest największym źródłem emisji związanych z zakupami w sklepie stacjonarnym3, wytwarzając 2,5-krotnie więcej emisji dwutlenku węgla niż opakowania w e-commerce, które stanowią największy czynnik zwiększający ślad węglowy tego sektora. W przypadku dostaw bezpośrednio do domu, standardowy w pełni załadowany pojazd dostawczy może zastąpić ponad 100 przejazdów samochodem osobowym do sklepu3. Do tego konsolidacja zamówień i optymalizacja sieci pozwalają operatorom e-commerce obniżyć koszty.