E-commerce: Zwroty napędzają przychody, ale są wyzwaniem

Platformy e-commerce notują coraz wyższe zwroty – wynika ze sprawozdania odzieżowej spółki internetowej Answear.com. Europa Środkowowschodnia, w której na rozwoju koncentruje się firma, jest pod tym względem i tak w relatywnie korzystnej sytuacji.

To, co napędza przychody internetowym firmom – możliwość zwrotu zakupionej rzeczy i odesłania jej do e-sklepu – to także jeden z problemów branży - mówił w wywiadzie dla Parkietu Krzysztof Bajołek, prezes i główny akcjonariusz Answear.com.