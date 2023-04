W samym centrum Jeleniej Góry, przy Alei Jana Pawła II 17, powstaje zmodernizowany obiekt handlowy wraz z hipermarketem E.Leclerc, sklepem Decathlon oraz galerią handlową.

Istniejący obecnie w tym miejscu budynek zostanie poddany nowoczesnej rewitalizacji.

Za koncepcję i komercjalizację centrum odpowiada BOIG The Blue Ocean Investment Group.

Otwarcie obiektu planowane jest w IV kwartale 2023 roku.

Tuż przy drodze krajowej nr 3, w samym centrum Jeleniej Góry, uruchomiony zostanie nowoczesny obiekt o całkowitej powierzchni 24,5 tys. mkw., w którym funkcjonować będzie między innymi hipermarket E.Leclerc (ponad 5 tys. mkw.), a także istniejący już Decathlon (ok. 2 tys. mkw.) - producent i dystrybutor produktów sportowych. Na terenie kompleksu będzie działać też stacja paliw pod szyldem E.Leclerc.

BOIG, który odpowiada za komercjalizację powierzchni handlowej, przyjął koncepcję convenience shopping, która w ostatnich latach – ze względu na przyjazny klientom kompaktowy format sklepów – zyskała dużą popularność.

Obiekt powstaje w jednej z najlepszych lokalizacji miejskich, w miejscu z utrwaloną już tradycją zakupową (dawniej był tam hipermarket Tesco), lubianym przez mieszkańców także dzięki sąsiedztwu Castoramy. Łatwy dojazd do budynku i sposób jego usytuowania umożliwia bardzo dobrą ekspozycję z drogi głównej. Dla przyszłych klientów przygotowano 675 miejsc parkingowych.

Koncepcja handlowa kierowana jest do mieszkańców Jeleniej Góry (ponad 80 tys. osób) oraz jej aglomeracji z 200 tysiącami mieszkańców.

Zamiarem twórców jest także wykorzystanie lokalizacji przy głównej drodze jako zachęty dla gości regionu Karkonoszy do odwiedzenia centrum handlowego. Dzięki dostępności na tym terenie 29 wyciągów narciarskich, 300 kilometrów tras rowerowych i wielu innych atrakcji w postaci punktów widokowych, zabytków i obiektów przyrody, okolica ta co roku odwiedzana jest przez 1,5 mln turystów*, co również wpływa na zwiększenie obrotów.

