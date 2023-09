E-Shopping Group odnotowuje dynamiczny wzrost działalności i coraz lepsze wyniki finansowe. W sierpniu 2023 r. firma osiągnęła 204 tys. zł brutto szacunkowych przychodów ze sprzedaży i 2115 zamówień w swoich siedmiu sklepach internetowych.

E-shopping Group to spółka, której główny przedmiot działalności opiera na prowadzeniu działalności poprzez własne e-sklepy, które działają w modelu sprzedaży dropshipping.

Aktualnie spółka posiada w swojej ofercie 7 e-sklepów.

Akcje E-shopping Group są notowane na rynku NewConnect.

To znaczący wzrost przychodów o prawie 82 proc. w porównaniu do lipca 2023 r. i zwiększenie liczby zamówień o ponad 65 proc. Jednocześnie spółka spodziewa się, że sierpień 2023 r., w stosunku do średniomiesięcznych wyników z okresu ostatnich trzech poprzedzających miesięcy, wykazał wzrost przychodów brutto ze sprzedaży o prawie 165% oraz wzrost liczby zamówień o ponad 219%. Osiągane wyniki są zasługą elastycznego i prostego modelu sprzedaży oraz strategicznego podejścia do rozwoju.

Spółka ma w planach ekspansję na rynki międzynarodowe oraz wprowadzenie na rynek własnych marek z kategorii kosmetyków i suplementów diety oraz zabawek.

- Nasz model sprzedaży, który jest wyjątkowo prosty, elastyczny i nisko kosztowny dla sprzedawcy, umożliwia nam dynamiczny rozwój. Nasza rola skupia się na wyborze hurtowni, obsłudze klienta i zbieraniu zamówień, podczas gdy hurtownie zajmują się magazynowaniem i dostarczaniem produktów do klientów. Współpraca ta jest w pełni zautomatyzowana, co pozwala na efektywną obsługę zamówień i przyczynia się do dynamicznego wzrostu przychodów. Spodziewamy się, że w sierpniu bieżącego roku osiągnęliśmy wyższe przychody brutto od całego drugiego kwartału 2023 roku. Jednocześnie, w naszej ocenie, przychody za trzeci kwartał mają szansę być wyższe niż w całym drugim kwartale, jednak dokładnie będziemy w stanie to określić dopiero w listopadzie. Rynek e-commerce oferuje obiecujące perspektywy rozwoju, a naszym celem jest zdobycie dynamicznego wzrostu przychodów oraz realizowanej marży – mówi Maciej Nowak, Przewodniczący Rady Nadzorczej E-shopping Group SA.

Portfolio marek E-shopping Group ma potencjał do osiągnięcia 25 tys. zamówień rocznie – dodaje Maciej Nowak.

E-shopping Group to firma wyspecjalizowana w e-commerce, spółka działa w branży handlu internetowego i obecnie prowadzi siedem e-sklepów, zarówno na własnych witrynach internetowych, jak i na międzynarodowych platformach sprzedażowych. Sklepy internetowe obejmują różne segmenty, w tym narzędzia, dom i ogród, artykuły przemysłowe, zabawki, kosmetyki i suplementy. Najnowszym e-sklepem jest witryna Odkrywcyzabawek.pl, która oferuje asortyment związany z zabawkami dla dzieci, a jej otwarcie doskonale wpisuje się w strategię rozwoju spółki na lata 2023–2026.

Jesteśmy zdecydowani wykorzystać potencjał synergii wynikający z posiadania wielu e-sklepów reprezentujących różne branże. Dzięki temu możemy skutecznie dzielić koszty marketingu i generować ruch na naszych platformach. W fazie początkowej naszej działalności planujemy obniżyć marże, co pomoże nam przyciągnąć klientów i promować nasze e-sklepy poprzez oferowanie produktów w bardziej konkurencyjnych cenach niż konkurencja – mówi Bartłomiej Denis-Świerszcz, prezes zarządu w E-shopping Group.

Wizją spółki jest stworzenie rozpoznawalnego multibrandowego huba w segmencie sprzedaży internetowej w Polsce i za granicą. Zarząd spółki planuje rozszerzenie działalności na rynki zagraniczne, takie jak USA, Niemcy i UK oraz Bliski Wschód.

W planach spółki jest także wprowadzenie nowego marketplace'u dla początkujących twórców e-commerce w roku 2024.

Analitycy rynkowi szacują, że rynek e-commerce w Polsce wchodzi w etap rynku dojrzałego, przy czym nadal będzie to rynek rozwijający się i odnotowujący stabilne wzrosty w kolejnych latach. W okresie 2022-2027 przewiduje się średnioroczną stopę wzrostu na poziomie 11%, przy czym rynek ten nadal ma duży potencjał wzrostu, z tym, że dynamika trochę wyhamuje.

