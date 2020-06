E-sklep CCC odnotowuje 13,5 mln wizyt miesięcznie

Platforma ccc.eu jest częścią omnichannelowego modelu sprzedaży CCC, stanowiącego jeden z podstawowych filarów strategii biznesowej GO.22.

Aplikacja CCC odpowiada w niektórych miesiącach za 30% obrotu sklepu i niedługo będzie świętować 2 mln pobrań. Łącznie kanał mobilny (www i aplikacja) odpowiada za 75-80% ruchu w serwisach CCC.

CCC rozwija również funkcjonalności w kanałach social media i komunikatorach. W czerwcu do Messenger dodana została usługa visual search pozwalająca klientom na wyszukiwanie produktów z oferty CCC na podstawie dowolnego zdjęcia (co do tej pory dostępne było tylko w aplikacji CCC).

CCC jako pierwsza w Polsce marka modowa zaczęła także korzystać z Google Voice Assistant, gdzie klient może m.in. sprawdzić dostępność produktów w sklepach stacjonarnych czy znaleźć najbliższy sklep. Rozwija się zasięg usługi esize.me, dzięki której już ponad 1 mln polskich klientów może wykorzystywać profesjonalny skan stopy, dla zakupów i dobrania rozmiaru butów.

- Nad rozwojem e-commerce w CCC pracuje świetny zespół, który łączy młodość, kreatywność, pracowitość i doświadczenie. Bardzo istotne są wkład i doskonała współpraca z wszystkimi pozostałymi działami w firmie, bo podstawą omnichannel jest zdolna do „wielokanałowości” organizacja – nowoczesna, cyfrowa, zwinna. Musieliśmy się tego, jako duża firma, w przyśpieszonym trybie nauczyć i to wprowadzić. Na dziś można powiedzieć, że nadrobiliśmy zaległości, a na przyszłość - chcemy rozwijać się jeszcze szybciej, i być tam gdzie jest klient – mówi Karol Półtorak, wiceprezes zarządu CCC.

- W CCC dużo czasu skupiamy się na relacji z klientem i zrozumieniu jego potrzeb. Widzimy wielowątkowość punktów styku z klientem i ich kompleksowość. Obserwujemy również, jak często konsumenci najpierw przygotowują się do zakupów na www.ccc.eu, sprawdzają dostępność produktów, ewentualne promocje, a kupują w sklepie tradycyjnym - takie zachowanie widzimy dla ponad 20% klientów odwiedzających serwis www. Dwa obszary – online i offline bardzo mocno się dziś przenikają, dając fundament do jednej, omnichannelowej organizacji – mówi Jakub Jasiński, dyrektor ds. Rozwoju Omnichannel CCC.

Sklepy online Grupy CCC działają dziś w 16 krajach (6 rynków ccc.eu i 16 eobuwie.pl, 6 DeeZee.pl). Aplikacja CCC dostępna jest w 4 krajach.