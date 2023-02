Stokrotka rozwija swój sklep internetowy. Już od dziś, 23 lutego, zakupy w e-sklepie sieci można zrobić w kolejnych miastach. Właśnie dołączyły do nich Elbląg i Ełk.

Tym samym z oferty Stokrotki online można skorzystać już w ponad 70 lokalizacjach.

Zakupy na stronie www.sklep.stokrotka.pl można zrobić o dowolnej porze.

Natomiast dostawy realizowane są od poniedziałku do soboty.

Klienci robiący zakupy w sklepie internetowym Stokrotki mają dostęp do kilku tysięcy artykułów w atrakcyjnych cenach, co daje duże i różnorodne możliwości wyboru. Takie jak w sklepie stacjonarnym. W ofercie znajduje się między innymi szeroki asortyment produktów świeżych – owoców, warzyw, pieczywa, nabiału, a także mięs, wędlin, serów czy ryb dostępnych zarówno w wersji paczkowanej, jak i z lady. Zakupy w sklepie internetowym Stokrotki w Elblągu i Ełku można zrobić w opcji z dostawą do wybranego miejsca lub z odbiorem osobistym w placówce stacjonarnej. W Elblągu zamówienie można odebrać w Stokrotce przy ulicy Grottgera 53, a w Ełku przy ulicy Bora-Komorowskiego 12.

Stokrotka to firma, która dynamicznie się rozwija, również w segmencie zakupów online. Cieszymy się, że możemy także w ten sposób dotrzeć do szerszego grona klientów z naszą ofertą opartą na bogatym asortymencie, doskonałej jakości i świetnych promocjach. Dzięki nowym otwarciom coraz więcej osób może przekonać się, jak wygodnym i szybkim rozwiązaniem są zakupy spożywcze w naszym sklepie internetowym – mówi Daria Raganowicz, specjalista ds. PR i komunikacji zewnętrznej Stokrotki.

Dla zakupów powyżej 100 złotych koszt dostawy wynosi złotówkę.

