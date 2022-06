Eccelent Meble otwiera salon w warszawskiej Domotece

Eccelent Meble to dwa salony w Warszawie.

Otwarcie w Domotece planowane jest na sierpień 2022 roku.

Eccelent Meble specjalizuje się w sprzedaży sypialni i materacy: sypialnie z litego drewna, łóżka tapicerowane i kontynentalne, stoły szklane, drewniane lakierowane, krzesła ze stali lub drewna, nowoczesne hokery, lakierowane oraz fornirowane meble do salonu, a także modułowe wypoczynki w „inteligentnych” tkaninach lub skórach naturalnych.

- Domoteka jest największym centrum wyposażenia wnętrz w aglomeracji warszawskiej, szczególnie, gdy mówimy o liczbie dostępnych marek i o produktach najwyższej jakości. To doskonałe miejsce do ekspozycji mebli wyróżniających się designem. Eccelent Meble, znając naszą pozycję na rynku, zdecydowało się na znaczne powiększenie swojej ekspozycji, co pozwoli klientom zobaczyć na miejscu i przekonać się namacalnie o wartości tych produktów. – komentuje Agata Brzezińska, Head of CEE z firmy Pradera, właściciela Domoteki

- Kontynuacja współpracy Eccelent Meble zaowocuje powiększeniem 215-metrowego lokalu do 1,4 tys. mkw., w którym przedstawiona zostanie szersza oferta mebli premium. Bez wątpienia udogodnienia takie jak atrakcyjna lokalizacja i przeznaczenie centrum handlowego ukierunkowane na wyposażenie wnętrz, odpowiedzą na potrzeby klientów i spełnią ich oczekiwania – mówi Ada Budynek, Senior Negotiator, Retail Agency – Poland, Cushman & Wakefield. W transakcji pośredniczyła międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield.

Właścicielem Domoteki jest fundusz Pradera European Retail Parks, który należy do Pradery.