EcoTech System z Sephorą zadba o recykling

Sephora dołączyła do operatora motywacyjnego systemu gospodarki odpadami EcoTech System. Dzięki specjalnej aplikacji użytkownicy w zamian za oddane opakowania otrzymają punkty, które będzie można wymieniać na ofertę w perfumerii internetowej Sephora.

Działanie na rzecz ekoedukacji i wzmacnianie postaw konsumenckich w obszarze dbałości o środowisko są wpisane w rozwój i strategię Sephora oraz jej marki własnej Sephora Collection. Od października ubiegłego roku klienci perfumerii Sephora mogą korzystać z zaawansowanego programu recyklingu opakowań po kosmetykach i zostawiać puste opakowania w perfumeriach, wrzucając je do dedykowanych, zielonych pojemników.

- Mamy świadomość, że jesteśmy na początku naszej drogi, a zmiana zachowań i przyzwyczajeń wymaga czasu. Dlatego staramy się zachęcać systematycznie naszych klientów do aktywnego korzystania z programu recyklingu m.in. poprzez oferty specjalne w naszych perfumeriach. Dołączając do grona partnerów EcoTech System, chcemy wspierać i premiować odpowiedzialnych konsumentów, którzy oddają opakowania do recyklingu, również poza naszymi perfumeriami – mówi Sergiusz Osmański, dyrektor artystyczny i PR Sephora Polska.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Motywacyjny System Gospodarowania Odpadami EcoTech System, to innowacyjny sposób segregacji odpadów opakowaniowych przy użyciu nowych technologii z wykorzystaniem recyklomatów i Aplikacji mobilnej ECO Portfel. Recyklomaty EcoTech System obecne są już w 9 miastach w Polsce m.in. w Warszawie, Krakowie, Sopocie, ale też w mniejszych miejscowościach jak Busko Zdrój czy Słubice. Z aplikacji Eco Portfel korzysta już blisko 25 000 osób w całej Polsce.

- Recyklomaty są bardzo atrakcyjnym i skutecznym narzędziem promowania idei recyklingu i przypominania, że warto segregować odpady i dbać o nasze środowisko. Cieszymy się, że Sephora dołączyła do grona naszych Partnerów, a nasi Użytkownicy zyskali atrakcyjne oferty w aplikacji mobilnej "ECO Portfel" i na sephora.pl. Chcemy motywować i nagradzać mieszkańców za segregację, zachęcać do aktywnego zaangażowania się w działania na rzecz planety - mówi Konrad Romek, prezes zarządu EcoTech System.

Aby skorzystać z rozwiązania wystarczy pobrać mobilną aplikację "ECO Portfel" na smartfon i korzystać z recyklomatu, który automatycznie sortuje odpady opakowaniowe, a system rejestruje wszystkie transakcje oraz nagradza użytkownika za segregację przypisując do jego konta odpowiednią ilość ECO-punktów, które można wymienić na benefity takie jak: nagrody, zniżki i rabaty u Partnerów projektu. Inicjatywa jest skierowana do wszystkich wrażliwych na ekologię i zainteresowanych efektywnym i prospołecznym sposobem segregowania odpadów.