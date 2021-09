EEC 2021. Karin Sköld: Żartujemy, że IKEA jest Made in Poland

Zdaniem Karin Sköld, prezeski IKEA Retail gospodarka polska w ostatnich latach radziła sobie imponująco. Cieszą też pozytywne prognozy na nadchodzące lata.

- W tym roku wszyscy dowiedzieliśmy się, że dom jest ważniejszy niż kiedykolwiek w przeszłości. Nasze mieszkania stały się w pandemii centrum naszego życia. Nie tylko w nim jemy i śpimy, ale także nasze dzieci się uczą, a my pracujemy. Dlatego sektor wyposażenia domów rozwija się bardzo szybko - zaznaczyła Karin Sköld, prezeska IKEA Retail w Polsce podczas sesji EEC „Inwestycje zagraniczne”.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Przypomniała, że branża meblarska jest w Polsce bardzo istotną gałęzią gospodarki. Polska to największy eksporter mebli w Unii Europejskiej. Rynek jest wart ponad 50 mld zł rocznie.

- IKEA jest bardzo dumna, że jest częścią tak ważnego dla polskiej gospodarki sektora - przyznała Karin Sköld.

Jednocześnie przypomniała, że w tym roku firma obchodzi 60. rocznicę obecności w Polsce. Przez te lata bardzo rozwinęła swoją działalność w naszym kraju.

- Czasami żartujemy, że IKEA jest Made in Poland, bo tak silny i ważny jest dla nas polski rynek. Polska jest obecnie drugim pod względem wielkości producentem. Tutaj produkujemy meble eksportowane na 50 różnych rynków - to wartość 12 miliardów złotych rocznie. Prowadzimy sprzedaż w dwunastu sklepach, do których co roku trafia prawie 10 mln osób, co oznacza, że wyposażamy około 5 mln gospodarstw – wyliczała Karin Sköld.

Prezeska dodała: „Nie możemy się doczekać kolejnych 60 lat rozwoju na polskim rynku. Najważniejszy będzie zrównoważony rozwój, czyli to jak można działać w sposób ekologiczny, zgodny z gospodarką obiegu zamkniętego.”