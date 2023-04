Klient świadomy chce chronić środowisko, oszczędzić czas i ceni sobie wygodę. Podejmuje coraz bardziej racjonalne decyzje, ale do ideału jeszcze długa droga.

Czy świadomość zmian klimatycznych, społecznych niesprawiedliwości itp. wpływa znacząco na wybory konsumentów, czy nadal liczy się tylko niska cena i szybka dostawa?

Czy gospodarka, branże i poszczególni producenci przygotowują się na zmiany związane z nowym podejściem konsumentów i czy życie slow naprawdę może zastąpić życie fast?

Według wiceprezesa zarządu Żabka, firmy muszą być coraz bardziej transparentne, żeby pozyskać lojalność klientów.

Na świecie produkowanych jest 100 mld ubrań rocznie na ok. 8 mld ludzi.

- Ponad 60 tys. ton ubrań z metkami trafia w Chile na wysypisko, gdzie będzie się rozkładać nawet 200 lat zanieczyszczając całkowicie środowisko – przypomniała podczas EEC Agnieszka Dziedzic, dyrektor marketingu, VIVE Textile Recycling.

W VIVE aktualnie segregowanych jest dziennie 1,38 mln sztuk odzieży sprowadzanej z całego świata.

To 300 ton dziennie, a ta liczba stale rośnie – mówiła Agnieszka Dziedzic.

Klient modowy chce być eko, ale czy jest?

Do niedawna konsumenci nie mieli świadomości powagi problemu i jego wpływu na degradację środowiska. A jest on ogromny. Przemysł odzieżowy generuje większe szkody niż przemysł lotniczy.

- Klienci kupują na potęgę ceniąc sobie wygodę, a potem zastanawiają się, co zrobić z używaną odzieżą, której nie chcą już nosić – mówiła wskazując specjalne programy takie jak Game for Planet, w ramach których można oddawać odzież używaną do sklepów VIVE. – Mamy 5 tys. mkw. powierzchni w całej Polsce, gdzie można kupować i oddawać odzież używaną – zaznaczyła.

Aktualnie VIVE zamyka cyrkularność na poziomie 94-96 proc. jeśli chodzi o przetwarzanie odzieży.

Jak przekonywała, bardzo ważne jest, by klient aspirującym zamiast pozbywania się ubrań używanych, zaczął świadomie kupować. – Tego typu zmiany najbardziej widoczne są wśród młodego pokolenia – dodała.

Klient się zmienił

- Na przestrzeni ostatnich pięciu lat wzrosły kompetencje konsumenta i świadomość deklaratywna. Klient jest w stanie szukać i weryfikować informacje, ocenić marketingową ofertę producentów i właścicieli sieci – mówiła podczas EEC Katarzyna Konkel, CEO, Omnisense Sp. z o.o.

Równolegle do tego procesu, konsumenci - jak tłumaczyła Katarzyna Konkel - "obrastają" mnóstwem mikrozachowań, które pozwalają im na odstępstwa. - Szukają lepszych wyborów, a jednocześnie podejmują szereg drobnych decyzji, które wymykają się z wizji siebie jako świadomego konsumenta – dodała Katarzyna Konkel.

Jak wyjaśniała, wiele zależy od kontekstu i miejsca.

Na dużych, planowanych zakupach, trzymają się swojego reżimu, ale jednocześnie poszukują przyjemności odstępując od swojego codziennego rytmu konsumpcyjnego – mówiła podczas EEC Katarzyna Konkel.

Klient zawsze był świadomy, tylko – wraz z upływem czasu – inne aspekty kształtowały jego świadomość – uważa z kolei Adam Manikowski, wiceprezes zarządu, Grupa Żabka, dyrektor zarządzający Żabka Polska, Grupa Żabka. – Ponadto ma dostęp do wielu różnorodnych danych i jest o wiele bardziej racjonalny w swoich wyborach.

Kupujący wciąż cenią czas

Wiceprezes zarządu, Grupa Żabka, dyrektor zarządzający Żabka Polska podkreślił, że na ową racjonalność wpływa szereg czynników. – Jakość, cena, ale także bliskość – stąd Żabka zdecydowała się na nowe pozycjonowanie – mówił Adam Manikowski. – Kiedy wszyscy mówią o cenie, my mówimy o tym, że uwalniamy klientom czas i życie. Dla świadomego klienta to bardzo ważny aspekt – przekonywał podczas EEC.

Średni czas zakupów w Żabce trwa obecnie 100 sekund, a w sklepach samoobsługowych – jeszcze mniej.

- Tak jak zmienia się elastyczność klienta co do ceny, czy trendów, tak aspekt czasu pozostanie tym kluczowym, który będzie determinował zachowania klientów – przekonywał Adam Manikowski.

ESG coraz mocniej wchodzi do gry

Innym elementem, który zyskuje popularność wśród świadomych klientów jest ESG. – Ten aspekt staje się ogromnie ważny. Trudno lojalizować klientów bez komunikacji o działaniach, jakie podejmujemy w ramach strategii ESG – mówił podając przykład pochodzących z recyclingu opakowaniach marki własnej Żabki czy ograniczenia cukrów, soli czy barwników w produktach.

Żabka przeprowadza również szereg testów związanych z cyrkularnością. – W 120 sklepach w Bydgoszczy wprowadziliśmy ekomaty i zbiórkę opakowań plastikowych. Świadomy konsument może przynosić opakowania jednorazowe, zwracać je w Żabce i – dzięki współpracy z Miastem – odpady są odbierane. W ciągu trzech miesięcy udało nam się odzyskać kilkanaście ton plastiku, co stanowi prawie 80 proc. tego, co wprowadziliśmy do obiegu - mówił Adam Manikowski.

Według wiceprezesa zarządu Żabka, firmy muszą być coraz bardziej transparentne, żeby pozyskać lojalność klientów.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl