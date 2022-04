EEC: Jak będą wyglądać zakupy i handel w metaverse?

Handel w wirtualnej rzeczywistości stał się faktem.

- Najnowsza kolekcja marki Zara - edycja „Lime Glam” jest pierwszą przygotowaną przez markę ofertą do metaverse - mówiła Natalia Hatalska, CEO, założycielka, infuture.institute, autorka książki "Wiek paradoksów. Czy technologia nas ocali?". - Klient płaci za ubrania kupione w świecie rzeczywistym, a w zamian dostaje ubrania do świata online dla swojego avatara - tłumaczyła.

Odmienny model zaprezentowano podczas Fashion Week w Nowym Jorku (pierwszy w historii Metaverse Fashion Week zorganizowany w Decentralandzie, czyli platformie opartej na blockchain. Zaprezentowało się na niej aż 50 modowych marek, m.in. Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger, Paco Rabanne czy Estee Lauder). Podczas wydarzenia klient płacił za ubrania do wirtualnej rzeczywistości, ale otrzymywał opcję możliwości wysyłki fizycznego produktu w „realu”.

Moda w metaverse niewątpliwie będzie się rozwijać, ale na razie nic nie wskazuje na to, że cyfrowe ubrania zajmą miejsce prawdziwych produktów.

- Na razie jest to, moim zdaniem, szum PR-owy. Marki modowe bardzo mocno eksplorują metaverse, by w ten sposób dotrzeć do swoich klientów z pokolenia alfa i pokolenia Z - uważa Natalia Hatalska.

Innego zdania jest Krzysztof Kośmider, dyrektor zarządzający, Accenture w Polsce wskazując jako przykład markę Gucci, która sprzedała na platformie torebkę po cenie wyższej niż w rzeczywistości. - Z naszego badania wynika, że do 2028 roku handel branży fashion w rynku wirtualnym będzie wyższy niż w rzeczywistym - mówił podczas EEC.

Według Natalii Hatalskiej szybciej w wirtualnym świecie będzie rosnąć kategoria pre-owned. - Platforma e-bay uruchomiła w tym roku usługę „Imperfects”, gdzie można kupić torebkę np. marki Louis Vuitton i inne produkty z wyższej półki w cenie niższej o 60 proc. tylko dlatego, że mają wady fabryczne - podała przykład. - To rynek, który bardzo dynamicznie rośnie i według szacunków do 2030 roku będzie większy niż rynek fast fashion - dodała.