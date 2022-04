EEC: Klient LPP pomiędzy różnymi kanałami sprzedaży

- Kiedy w pandemii mierzyliśmy się z zamknięciem sklepów stacjonarnych i wzmożoną pracą w e-commerce, wyciągnęliśmy z tego wniosek - trzeba dokonać digitalowej transformacji i zmienić się w firmę omnichannelową. To, co się wydarzyło w LPP to prawdziwa cyfrowa transformacja - mówił podczas panelu "Inteligenty e-commerce" Jacek Kujawa, wiceprezes zarządu LPP S.A.

- Ten proces dotyczy całej firmy, dziś już każdy potrafi się zaangażować w e-commerce, także nasze salony stacjonarne. To świadczy o tym, że naprawdę dokonaliśmy tej transformacji - dodał przedstawiciel LPP.

- Śledzimy naszego klienta, jak się porusza między kanałami. Widzimy, że kampanie w internecie konwertują zakupami w sklepach stacjonarnych. Staramy się tę zdolność wykorzystać, by odwrócić to, co robiliśmy przez ostatnie dwa lata - czyli odejść od tego, jak sklepy mogą pomóc e-commerce (darkstory, odbiory zamówień w placówkach). Teraz e-commerce ma wspierać sprzedaż stacjonarną. Z badań, które prowadzimy wynika, że 40 proc. zakupów w sklepach stacjonarnych jest poprzedzonych wizytą na stronie internetowej. Wiedząc to, możemy udoskonalać komunikację online z klientami, aby jeszcze bardziej zachęcić ich do wizyt w stacjonarnych punktach. Z pomocą przychodzą nam technologie. Używamy ich także, by wiedzieć, jak klient porusza się w sklepie, w jaki sposób, już na miejscu, dokonuje zakupów - mówił Jacek Kujawa.