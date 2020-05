EEC Online: Branża RTV/AGD obawia się powrotu obostrzeń

- W krótkim terminie, choć zamknięcie sklepów było dużą perturbacją, która wymagała wielu zmian adaptacyjnych, jednak w skali całego roku nie będzie to miało dużego wpływu na naszą branżę - uważa Grzegorz Wachowicz, dyrektor ds. handlu i marketingu sieci RTV Euro AGD. -

Część kategorii już wróciła do poziomów sprzedaży sprzed pandemii, inne w ogóle tego poziomu nie obniżyły. - Oczywiście, cały czas pozostaje pytanie o to, co będzie się działo w czwartym kwartale br. Wciąż jesteśmy w trakcie pandemii i nie wiadomo, co nas jeszcze czeka. Wejście w ostatni kwartał w koncepcie zamkniętych sklepów i przeniesienie sprzedaży do e-commerce będzie miało istotny wpływ nie tyle na popyt, co na działalność operacyjną. Logistyka nie poradzi sobie z pikami sprzedaży - podkreśla.

Jak tłumaczy, sprzedaż e-commerce należy rozpatrywać wielotorowo. - Nie jest to wyłącznie kwestia popytu i zachowań konsumenckich, ale również przygotowania operacyjnego firmy. - Minione miesiące pokazały przygotowanie logistyczne w wielu branżach - mówił podczas EEC Online, podając przykład branży spożywczej, w której czas realizacji zakupu trwał trzy tygodnie. - Wyobraźmy sobie taką sytuację w czwartym kwartale. Utkniemy w miejscu - zaznacza.

W RTV Euro AGD od początku stawiano na sprzedaż internetową, ale i tak operacje logistyczne oraz gwałtowny wzrost e-zakupów niemal z dnia na dzień był sporym wyzwaniem. - Trzeba było działać bardzo szybko - mówi Grzegorz Wachowicz.

Zaznacza również, że firma konsekwentnie będzie stawiać na omnichannel. - Cały czas widzimy przechodzenie klientów z jednego kanału do drugiego. Widać to było zaraz po otwarciu sklepów - klienci szybko do nich wrócili - mówił podczas EEC Online. - Klient chce mieć dostęp do produktów, obejrzeć je i dotknąć, obejrzeć czy usłyszeć. Doświadczenie konsumentów jest bardzo istotne.

Silne przenikanie kanałów dystrybucji było, zdaniem Grzegorza Wachowicza, widoczne również w adaptacji różnych branż do sprzedaży e-commerce. - Jeszcze przed pandemią, udział e-commerce w poszczególnych kategoriach produktowych wahał się do 15 do 60 proc. - mówi Grzegorz Wachowicz. - Adaptacja do sprzedaży internetowej również następowała w różny sposób i, co ciekawe, różny jest również powrót do sklepów. Branże silniej osadzone w sprzedaży offline szybciej wracają do dawnego konceptu działania.

Retransmisja sesji: EEC Online - Sesja: E-commerce