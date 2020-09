EEC: Polskie marki mogą być globalne

Sektor e-commerce jest wygranym koronakryzysu i dziś każdy chce ogrzać się w jego blasku. Jak wyróżnić się na tle ogromnej konkurencji? Polskie marki to wiedzą! O marketplace'ach jako naturalnych miejscach do rozwoju globalnej sprzedaży, poszukiwaniu strategii optymalnej oraz wyzwaniach dla handlu online w dobie pandemii rozmawiali uczestnicy debaty "Go Global online – ekspansja w świecie e-commerce", która odbyła się w ramach XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego i European Tech & Start-up Days.

- Wielu sprzedawców myśli dziś o tym, żeby podbijać zagraniczne rynki dzięki platformom e-commerce. Alibaba z kolei myśli o Polsce jako bardzo atrakcyjnym rynku. Dla Azji polski rynek jest "złoty", ciągle na fali wzrostowej, z olbrzymim potencjałem. Azjaci widzą nad Wisłą duży wzrost siły zakupowej oraz otwarcie konsumentów na nowości - mówił Łukasz Dwulit, Head of Global Expansion, Central Europe and Israel, Alibaba Group.

Co jest ważne dla konsumentów w Polsce? - Cena, jakość produktu, a także fakt, że danego towaru nie ma jeszcze w Polsce, jest więc nisza do wypełnienia. Polacy coraz śmielej kupują na zagranicznych platformach, rośnie sprzedaż transgraniczna. Polski klient jest podobny do azjatyckiego. To przejawia się w dużej wrażliwości na cenę, upodobaniu do targowania się, szukania okazji. Jesteśmy podobni również do młodego pokolenia Chińczyków, nastawionego na konsumpcjonizm, nowe technologie, kupowanie poprzez marketplace'y i chętnie poznającego nowe brandy. To umożliwia markom i sprzedawcom dalsza ekspansję - uważa przedstawiciel Alibaby.

