Ekologia i less waste. W Avenidzie Poznań rusza Butik Cyrkularny

Do grona najemców centrum Avenida Poznań dołączył Butik Cyrkularny, podbijający serca fashionistek, którym bliska jest ekologia i idea less waste. To pierwszy punkt stacjonarny konceptu Ubrania do Oddania w Wielkopolsce.

Butiki Cyrkularne są marką Ubrań Do Oddania. To pop-up story, zlokalizowane w centrach handlowych.

Można w nich kupić wyselekcjonowane i odświeżone ubrania (damskie, męskie, dziecięce) z drugiej ręki, a także oddać niepotrzebną odzież.

Butik Cyrkularny znajduje się w Avenidzie Poznań na poziomie +1.

Na wieszakach są zarówno ubrania vintage, markowe, z metkami jak i casualowe - wszystkie wyprane i wyprasowane, przedstawione w butikowej formule.

W każdym z takich miejsc, profesjonalny zespół bezpłatnie udziela porad modowych i pomaga skompletować unikatowy outfit. Klienci mogą również uczestniczyć w warsztatach i panelach dyskusyjnych skupionych wokół mody cyrkularnej, upcyklingu i ekologii. Marka Butików Cyrkularnych rozwija i promuje ideę mody zamkniętego obiegu.

Bardzo się cieszę, że marka Ubrania Do Oddania, która zaledwie 4 lata temu przebojem rozpoczęła rewolucję na polskim rynku odzieżowym, otworzyła swój pierwszy w Wielkopolsce autorski Butik Cyrkularny właśnie u nas. Dołączenie tego konceptu do portfolio marek Avenidy jest kolejnym krokiem ku realizacji strategii rozwoju naszego Centrum również w duchu idei less waste – mówi Katarzyna Korpak, dyrektor Avenidy Poznań.

Butik Cyrkularny w Avenidzie mieści się na powierzchni 119 metrów kwadratowych, O wystrój zadbał artysta Szymon z pracowni „Pan Szymon”. To dzięki jego kreatywności i nietuzinkowym pomysłom, ponad 80% materiałów stanowiących wnętrze lokalu to meble i dekoracje przetworzone metodą recyklingu lub upcyclingu. Dzięki temu Szymon daje drugie życie przedmiotom, które zostały uznane za niezdatne do użytku. Dlatego, choć wszystkie Butiki Cyrkularne łączy wspólny design, każdy lokal czymś się wyróżnia. Piękno tkwi w szczegółach, a drugi obieg jeszcze bardziej to podkreśla.

W Butiku Cyrkularnym znajduje się dedykowany box na niepotrzebne ubrania, obuwie i akcesoria. Dzięki temu, można nie tylko kupić wyselekcjonowaną i odświeżoną odzież, ale także wcześniej zrobić porządek w swojej szafie. W ten sposób dajemy ubraniom drugie życie, a co więcej - wspieramy partnerskie fundacje, bo każdy 1 kg zbędnej odzieży to 1 zł realnej pomocy dla podopiecznych NGO. Warto dodać, że w poznańskiej lokalizacji, tak jak w innych, organizowane będą także panele i warsztaty związane ze zrównoważoną modą.

Marka Ubrania do Oddania istnieje od 2018 r. Łącząc idee mody cyrkularnej

i odpowiedzialnej konsumpcji przekazuje finansową pomoc dla partnerskich NGO. To dzięki UDO ponad 33 000 użytkowników portalu ubraniadooddania.pl przekonało się, że niepotrzebna odzież może stać się realnym wsparciem dla organizacji charytatywnych. Tylko do tej pory, marka Ubrania Do Oddania przekazała ponad 906 000 zł dla blisko 220 partnerskich NGO. W tym momencie wspierana jest „Fundacja Ocalenie”. Dotychczas butiki marki obecne były w czterech polskich miastach: Warszawie, Krakowie, Bydgoszczy i Wrocławiu, teraz za sprawą nowego otwarcia w Avenidzie, do tej mapy dołączył Poznań.