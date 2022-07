Ekspansja Cukierni Sowa trwa w najlepsze

W Toruniu, przy ul. Broniewskiego 61-63 powstał siódmy lokal Sowy, którego lokalizacja, aranżacja i oferta są dopasowane do potrzeb mieszkańców grodu Kopernika.

Cukiernia Sowa to bydgoska spółka, która z powodzeniem promuje ręczne rzemiosło cukiernicze, jednocześnie rozwijając portfolio sklepów i nieustannie poszerzając asortyment.

Pierwszy lokal z szyldem Sowy został otwarty w tym Toruniu osiemnaście lat temu.

Wczoraj nastąpiło otwarcie 166 sklepu tej firmy.

- W tym roku po Wrocławiu, w którym w kwietniu otworzyliśmy sklep w Centrum Handlowym Wroclavia, przyszedł czas na Toruń. Lokal przy ul. Broniewskiego 61-63 to siódmy sklep naszej firmy w tym mieście, w którym z powodzeniem prowadzimy także obiekt hotelowy oraz restauracyjny. Obecnie nasza sieć liczy już 166 sklepy w 61 miastach w Polsce i poza jej granicami. Działalność na taką skalę jest wyzwaniem, z którym sprawnie radzimy sobie dzięki efektywnemu planowaniu i dobrze zorganizowanym procesom - mówi Michał Sowa, członek zarządu Cukierni Sowa.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Bydgoska spółka z branży cukierniczej niezmiennie od 1946 roku pozostaje wierna swoim zasadom. Cukiernia Sowa, mimo skali produkcji zapewniającej słodkie i słone wyroby dla 166 sklepów w Polsce i zagranicą, wciąż promuje rzemiosło cukiernicze i swoją działalność opiera na ręcznej pracy mistrzów cukiernictwa. Nie bez powodu współpracują z nią najlepsi w tym fachu - w szeregach bydgoskiej spółki znajdziemy m.in. mistrzynię świata w dekorowaniu tortów, Jowitę Woszczyńską oraz znanego mistrza cukiernictwa i ambasadora czekolady, Pawła Małeckiego.

- Trzonem naszej firmy są ludzie. Obecnie zatrudniamy ponad 1000 pracowników, bez których działalność na taką skalę nie byłaby możliwa. W sercu naszej firmy, czyli bydgoskim zakładzie produkcyjnym, mamy bardzo zdolnych mistrzów cukiernictwa, dzięki którym naszym Klientom możemy proponować wyjątkowe kompozycje smakowe. Inwestujemy w rozwój naszego zakładu produkcyjnego i dbamy o to, aby zapewniać możliwie najlepsze warunki pracy, które sprawiają, że w zespole Cukierni Sowa nie brakuje pracowników, którzy mają kilkunastoletni staż w naszych barwach. To dla nas niezwykle ważne i cieszymy się, że od lat udaje nam się rozwijać firmę, jednocześnie zachowując charakter rodzinnego przedsiębiorstwa - mówi Michał Sowa.

Od kilku lat bydgoska spółka z powodzeniem rozwija także segment wytrawnych przekąsek i pieczywa, który w pełni jest dostępny w nowym sklepie przy ul. Broniewskiego 61-63 w Toruniu. W Cukierni Sowa pod tym adresem znajdziemy szeroką ofertę chrupiącego pieczywa wypiekanego na miejscu oraz słonych przysmaków, wśród których kuszą m.in. kanapki, wrapy, sałatki i pasty. Torunianie w lokalu w Parku Handlowym S1 będą mogli odkryć także dania garmażeryjne - pierogi i zupy przygotowywane według autorskich receptur firmy.

Wnętrza… także ze smakiem

Lokal na Bydgoskim Przedmieściu zachwyca nie tylko bogatym asortymentem, ale i przestrzenią oraz starannie dopracowanym wnętrzem. Sklep ma powierzchnię ok. 140 mkw. i jest podzielony na strefę sprzedaży, strefę kawiarnianą i nowoczesne, w pełni wyposażone zaplecze z chłodnią. W przestrzeni dla Gości dominuje klimatyczny wystrój z wygodnymi kanapami. Nie zabrakło oczywiście kącika dla najmłodszych, którzy chętnie zajadają przysmaki od Sowy, jednocześnie mogąc się bawić w specjalnie wyznaczonej strefie. Co ważne, nieprzypadkowa jest także lokalizacja nowego punktu. Park Handlowy S1 to miejsce, które wzmacnia potencjał sprzedażowy zarówno wyrobów i produktów na miejscu, jak i na wynos.

Nowa cukiernia jest 166 sklepem sieci Cukiernia Sowa i jednocześnie siódmym słodkim punktem tej marki na mapie Torunia. Cukiernia Sowa w Parku Handlowym S1 (ul. Broniewskiego 61-63) będzie czynna siedem dni w tygodniu.