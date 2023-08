Zamiast zniechęcać się wahaniami rynkowymi, korzystamy z okazji, aby zidentyfikować możliwości. Dążymy do zwiększenia wartości naszego portfela m.in. przez strategiczne przejęcia - tłumaczy James Fife, dyrektor operacyjny LCP Properties Poland.

Do ekspansji rynkowej LCP podchodzi strategicznie, aby uniknąć przesycenia. Firma wierzy, że parki handlowe i centra handlowe mogą współistnieć i wzajemnie się uzupełniać.

LCP dostrzega potencjał w sektorze SBU do dalszego wzrostu i rozwoju swoich Multiparków.

Pomimo wyzwań rynkowych, LCP utrzymuje proaktywną postawę, poszukując długoterminowych możliwości i nadal koncentruje się na optymalizacji wartości portfela.

James Fife, dyrektor operacyjny LCP Properties Poland będzie panelistą sesji inauguracyjnej Property Forum 2023.

Dość powszechną obserwacją jest to, że wszystkie parki handlowe są takie same. Zestaw najemców jest podobny. Kluczową rolę odgrywają dyskonty. Nie jeden czy dwa, jak w przeszłości, ale nawet kilka w jednym parku handlowym. Taki schematyczny tenant mix może szybko się znudzić. Tymczasem wszyscy wiemy, że dzisiejszy handel detaliczny musi zaskakiwać. Jak pogodzić te dwa trendy?

James Fife, dyrektor operacyjny LCP Properties Poland: Masz rację, postrzeganie parków handlowych o podobnym składzie najemców może być wyzwaniem. W LCP zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest tworzenie tętniących życiem i zróżnicowanych obiektów handlowych, które zaspokajają zmieniające się preferencje konsumentów. Chociaż dyskonty odgrywają kluczową rolę w przyciąganiu odwiedzających, rozumiemy również wartość wprowadzania unikalnych i ekscytujących marek, aby stworzyć bardziej atrakcyjne doświadczenie zakupowe.

Parki handlowe są często projektowane z myślą o wygodzie i łatwej dostępności, przyciągając kupujących, szukających szybkich i bezproblemowych doświadczeń. Fot. LCP Świdnik.

Aby znaleźć równowagę między tymi dwoma trendami, koncentrujemy się na tworzeniu atrakcyjnego zestawu najemców, który obejmuje różnorodne koncepcje handlowe, w tym sklepy specjalistyczne, opcje rozrywki, dostawców usług oraz punkty gastronomiczne. Stale monitorując trendy rynkowe i potrzeby konsumentów, staramy się wprowadzać do naszych parków handlowych nowe i innowacyjne marki oraz koncepcje o wartości dodanej, zapewniając, że pozostaną one atrakcyjne i atrakcyjne dla kupujących.

Parki handlowe powstają niemal wszędzie w Polsce. Wiem, że to lekka przesada, ale chyba wszyscy zgodzimy się, że jest ich bardzo dużo i wydaje się, że na razie nic nie powstrzyma tego procesu. Jakiś czas temu przerabialiśmy podobną sytuację z centrami handlowymi. Dlatego teraz wiemy, że to nie może być niekończąca się historia. Taka sytuacja prowadzi po prostu do nasycenia rynku. Jak daleko jesteśmy od tego krytycznego momentu?

Rozprzestrzenianie się parków handlowych w Polsce jest rzeczywiście godnym uwagi trendem. Chociaż wzrost jest znaczący, rozumiemy, że każdy rynek może osiągnąć punkt nasycenia, jeśli nie jest starannie zarządzany. W LCP podchodzimy do ekspansji strategicznie, biorąc pod uwagę popyt rynkowy, dane demograficzne i lokalizację.

Zachowując czujność w analizie rynku i podejmowaniu decyzji, staramy się wyprzedzać trendy i ograniczać ryzyko przesycenia rynku - tłumaczy James Fife, dyrektor operacyjny LCP Properties Poland.

Aby uniknąć potencjalnego nasycenia rynku, stale oceniamy dynamikę popytu i podaży w każdym obszarze, w którym prowadzimy działalność. Koncentrujemy się na identyfikacji regionów o niedostatecznym nasyceniu rynku i starannie wybieramy lokalizacje dla naszych parków handlowych, aby zapewnić zrównoważone podejście do rynku. Zachowując czujność w analizie rynku i podejmowaniu decyzji, staramy się wyprzedzać trendy i ograniczać ryzyko przesycenia rynku.

Czy parki handlowe są zagrożeniem dla centrów handlowych? W końcu konkurują o część najemców.

Parki handlowe i centra handlowe mają pewne wspólne aspekty konkurowania o najemców. Są one jednak dostosowane do różnych preferencji konsumentów i ich zachowań zakupowych. Parki handlowe są często projektowane z myślą o wygodzie i łatwej dostępności, przyciągając kupujących, szukających szybkich i bezproblemowych doświadczeń. Z drugiej strony, centra handlowe oferują bardziej kompleksowe zakupy i rozrywkę, przyciągając konsumentów, którzy szukają różnorodnych opcji i doświadczeń.

Parki handlowe i centra handlowe mają pewne wspólne aspekty konkurowania o najemców. Są one jednak dostosowane do różnych preferencji konsumentów i ich zachowań zakupowych. Fot. LCP Tarnów.

Choć istnieje konkurencja o najemców, wierzymy, że oba formaty handlu detalicznego mogą współistnieć i wzajemnie się uzupełniać. Kluczem jest zrozumienie specyficznych potrzeb danego obszaru i odpowiednie dobranie najemców, tak aby zarówno parki handlowe, jak i centra handlowe dobrze prosperowały na swoich rynkach.

Według ekspertów, na polskim rynku nieruchomości komercyjnych widać spowolnienie w transakcjach. Słyszymy, że większość zagranicznych inwestorów przyjmuje postawę wyczekującą. Prawdopodobnie głównie z powodu wojny na Ukrainie. LCP nie należy do tej grupy. Jak tłumaczyć taką taktykę?

Nasze podejście do rynku opiera się na długoterminowej wizji i zaangażowaniu w regiony, w których działamy. Sektor jest dotknięty wysokimi stopami procentowymi, co ma bezpośredni wpływ na nasze strategie inwestycyjne, podczas gdy czynniki zewnętrzne, takie jak wydarzenia geopolityczne, mogą wpływać na rynek w perspektywie krótkoterminowej. Wierzymy w odporność polskiej gospodarki i jej potencjał wzrostu.

Niepewność gospodarcza i inne wyzwania mogą stwarzać okazje dla inwestorów poszukujących zagrożonych aktywów po potencjalnie atrakcyjnych wycenach. Należy jednak podchodzić do takich możliwości z ostrożnością i dogłębnym zrozumieniem związanego z nimi ryzyka - tłumaczy James Fife, dyrektor operacyjny LCP Properties Poland.

Obecny portfel LCP w Polsce obejmuje ponad 90 nieruchomości handlowych i magazynowych. Fot. LCP Świdnik.

Zamiast zniechęcać się wahaniami rynkowymi, korzystamy z okazji, aby dokładnie ocenić warunki rynkowe i zidentyfikować potencjalne możliwości, które są zgodne z naszą strategią inwestycyjną. Wierzymy w utrzymanie proaktywnej postawy i dążymy do zwiększenia wartości naszego portfela poprzez strategiczne przejęcia i intensywne zarządzanie aktywami.

Czy te czynniki hamujące obecnie inwestycje w Polsce doprowadziły już do korekty cen aktywów? Niektórzy twierdzą nawet, że jest to dobry czas na tzw. distressed sales, najlepszy jaki kiedykolwiek widzieliśmy w czasie kryzysu. Jak pan to widzi?

Prawdą jest, że różne czynniki mogą wpływać na klimat inwestycyjny w Polsce i ceny aktywów. Niepewność gospodarcza i inne wyzwania mogą stwarzać okazje dla inwestorów poszukujących zagrożonych aktywów po potencjalnie atrakcyjnych wycenach. Należy jednak podchodzić do takich możliwości z ostrożnością i dogłębnym zrozumieniem związanego z nimi ryzyka.

Chociaż dyskonty odgrywają kluczową rolę w przyciąganiu odwiedzających, LCP rozumie również wartość wprowadzania unikalnych i ekscytujących marek, aby stworzyć bardziej atrakcyjne doświadczenie zakupowe. Fot. LCP Tarnów.

W LCP utrzymujemy zdyscyplinowaną i świadomą strategię inwestycyjną. Zwracając uwagę na warunki rynkowe, koncentrujemy się na identyfikacji aktywów o długoterminowym potencjale wzrostu i tych, które są zgodne z naszymi celami inwestycyjnymi. To wyważone podejście pozwala nam radzić sobie z wahaniami rynkowymi przy jednoczesnym zachowaniu wartości naszego portfela.

Obecny portfel LCP w Polsce obejmuje ponad 90 nieruchomości handlowych i magazynowych. Jakie są krótkoterminowe plany dotyczące obu tych sektorów?

Jako inwestor długoterminowy nadal dostrzegamy potencjał w sektorze handlowym i magazynowym w Polsce. Nasze krótkoterminowe plany obejmują optymalizację wydajności istniejących nieruchomości poprzez intensywne zarządzanie aktywami. Dążymy do zwiększenia wartości każdego aktywa poprzez identyfikację możliwości poprawy i efektywne zarządzanie nieruchomościami.

SBU to gorący i stosunkowo nowy sektor w Polsce. Jak planujecie go rozwijać?

Jeśli chodzi o sektor SBU (Small Business Units), rozumiemy jego rosnące znaczenie i potencjał na polskim rynku. Planujemy dalszy rozwój naszego portfolio SBU pod marką Multipark, identyfikując odpowiednie lokalizacje i tworząc nowoczesne i elastyczne przestrzenie spełniające potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw. Naszym celem jest zapewnienie przedsiębiorcom i firmom funkcjonalnych i dobrze wyposażonych lokali, które mogą napędzać ich rozwój i sukces.

