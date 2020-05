Elektrownia Powiśle otworzy część handlową

Od 20 maja klienci będą mogli skorzystać z oferty handlowej Elektrowni Powiśle, z wyłączeniem miejsc siedzących w strefie gastronomicznej Food Hall oraz strefy piękna Beauty Hall.

Wśród sklepów, które czekają na klientów Elektrowni Powiśle, znalazły się m.in.: Urban Outfitters, który otwiera swój pierwszy sklep w Polsce, Weekday, COS, Levi’s, Converse, Napapijri czy Hugo.

Część handlowa Elektrowni Powiśle będzie czynna od poniedziałku do soboty od godz. 10:00 do 22:00 i od godz. 10:00 do 21:00 w niedziele, z wyłączeniem niedziel wolnych od handlu.

Pierwszy dzień handlowy w Elektrowni Powiśle to środa, 20 maja. Niezmiennie w piątki i soboty w godzinach 9:00 – 15:00 działa również eko targ Plonoteka.