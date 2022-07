Elektrownia Powiśle przejdzie zieloną transformację

Urodzinową łąkę Elektrowni Powiśle można odwiedzać w dniach 8-9 lipca. Wstęp bezpłatny.

Organizatorzy przygotowali serię atrakcji. Od pokazu mody duetu Paprocki&Brzozowski, po liczne warsztaty, muzykę na żywo, zajęcia jogi na świeżym powietrzu, speed-dating z Ciocią Liestyle i specjalne, piknikowe menu.

Podczas wydarzenia będzie odbywał się konkurs. Do wygrania 50 kart podarunkowych o wartości 200 zł, do wykorzystania w Elektrowni Powiśle.

Już od piątku w restauracjach oraz Food Hallu pojawi się specjalne menu, przygotowane z myślą o ucztowaniu w gronie przyjaciół. Nie zabraknie zewnętrznego baru Martini, serwującego drinki z dodatkiem wyciągów z ziół i kwiatów. Na wszystkich chcących zawrzeć nowe znajomości, czeka wieczorny speed-dating prowadzony przez Ciocię Liestyle, w towarzystwie setów dj Kuvau.

Atrakcje strefy piękna Beauty Hall

Atrakcje nie ominą też strefy piękna Beauty Hall. Specjaliści z marki Alba1913 poprowadzą warsztaty aromaterapii, natomiast w dedykowanej przestrzeni na zewnątrz, eksperci z Warszawskiej Izby Lordów oraz z salonu Balance and Beauty Marta Bem, będą przeprowadzać konsultacje i proste zabiegi.

Będą one ukryte w strefie zakupowej Elektrowni – szczegóły na stronie www.elektrowniapowisle.com tuż przed wydarzeniem.

Warsztaty jogi na trawie

Kolejny dzień łąki będzie wypełniony warsztatami dla duszy i ciała. O poranku w zielonej scenografii odbędą się warsztaty jogi na trawie, organizowane wraz z projektem SelfLove. Dodatkowo florysta Redor poprowadzi zajęcia praktyczne z komponowania bukietów oraz warsztaty tworzenia wianków.