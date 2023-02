Elf Cosmetics jest jedną z najbardziej popularnych marek kosmetycznych świata. Właśnie wycofuje się z chińskiego rynku.

Elf Beauty planuje opuścić chiński rynek pod koniec marca.

Zamknie swoje sklepy Tmall i Douyin, zgodnie z raportem opublikowanym przez Yahoo! News i WWD.

Elf Cosmetics, amerykańska marka kosmetyczna ogłosiła, że 15 marca zamknie swój flagowy sklep Tmall i Douyin, a 31 marca opuści chiński rynek. „Odkąd weszliśmy na chiński rynek, dostosowaliśmy się do potrzeb naszych konsumentów i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić każdemu oku, ustom i twarzy nowe i modne produkty do makijażu” – napisała marka w ogłoszeniu na swojej stronie głównej Tmall. „Niestety, ze względu na globalne dostosowania strategii i inne obiektywne czynniki, opuścimy rynek chiński”.

Amerykańska marka kosmetyków do makijażu od pewnego czasu boryka się z trudnymi warunkami rynkowymi, z ograniczeniami związanymi z Covidem trwającymi prawie trzy lata, a przed pandemią dodatkowe cła nałożone w wyniku sporu handlowego między USA a Chinami.

Pomimo wyjścia z rynku chińskiego, prawie wszystkie produkty Elf Cosmetics są pozyskiwane i produkowane w Chinach, zgodnie z raportem finansowym marki za rok fiskalny 2022 opublikowanym w maju ubiegłego roku. Konsumenci wciąż mogą znaleźć wielu daigous (zagranicznych kupujących, którzy kupują luksusowe towary dla Chin kontynentalnych) na Taobao sprzedających hitowe produkty marki.

Firma stała się najnowszą marką kosmetyczną, która wycofała się z drugiego co do wielkości rynku kosmetycznego na świecie w obliczu ostrej konkurencji. Według doniesień lokalnych mediów Revlon ogłosił, że zamknie swój flagowy Tmall w połowie marca, po ponownym wejściu na rynek dwa lata wcześniej. W zeszłym miesiącu Huda Beauty zamknęła swój profil Tmall, co wywołało spekulacje, że marka planuje opuścić rynek chiński. Too Faced, którego właścicielem jest Estée Lauder, również zamknął swój flagowy Tmall w lipcu ubiegłego roku.

