EliteOptyk z czwartym lokalem. Tym razem w Alfa Centrum

EliteOptyk Malinowscy to nowy najemca Centrum Handlowego Alfa Centrum w Białymstoku.

EliteOptyk Malinowscy to lokalna, rodzinna firma z ponad 30-letnim doświadczeniem. W ofercie marki znajdują się okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne, soczewki kontaktowe oraz akcesoria do ich pielęgnacji oraz przechowywania. Ponadto wykwalifikowani optometryści przeprowadzą badanie wzroku i pomogą dobrać rozwiązanie idealne do potrzeb pacjenta, niezależnie od jego wieku, kształtu twarzy, prowadzonego stylu życia i możliwości finansowych. .

– Salon optyczny EliteOptyk to nowy, ważny punkt na mapie Alfa Centrum, uzupełniający ofertę segmentu usługowego naszej galerii – mówi Katarzyna Jabłońska-Miedzyk, Asset Manager w NEPI Rockcastle. – Wiemy, że w gronie białostockich okularników EliteOptyk ma wypracowaną przez lata renomę. Ponadto coraz więcej osób dostrzega, że wczesna ochrona wzroku to inwestycja w bardziej komfortową przyszłość, dlatego jestem przekonana, że klienci docenią doświadczenie naszego nowego partnera – dodaje.

Salon EliteOptyk Malinowscy w Alfa Centrum znajduje się na 1. piętrze, w pobliżu sklepów CCC i Triumph. W lokalu o powierzchni 39 mkw. znajduje się również gabinet do przeprowadzania badań wzroku. Lokal w Alfa Centrum to czwarty salon EliteOptyk w regionie.