Emanuel Berg zmienia miejsce na planie Galerii Klif

Po 15 latach od otwarcia oryginalnego salonu, Emanuel Berg zmienił swoją lokalizację w Galerii Handlowej Klif. Klienci do dyspozycji mają 220-metrowy salon, który znajduje się na parterze galerii, vis-à-vis salonu Empik. Nowością są usługi krawieckie dostępne w salonie Emanuel Berg.

Emanuel Berg to marka z 30-letnim doświadczeniem w szyciu na miarę koszul i garniturów. Markę w 1989 założył Jarosław Berg-Szychułda. Oprócz autorskich kolekcji koszul męskich, bluzek damskich i sezonowych dodatków, w butiku można znaleźć także kolekcje ubrań od marek takich jak Parajumpers, Herno, Seductive, czy Crockett & Jones.

- Oferta salonu bardzo się rozszerzyła, porównując ją do czasów kiedy otwieraliśmy pierwszy butik w Gdyni, 15 lat temu - powiedziała Petra Szychułda, właścicielka Emanuel Berg. - Koncepcja pierwszego lokalu przewidywała w asortymencie tylko koszule, bluzki i akcesoria. Nasi klienci jednak szybko polubili styl Emanuel Berg i pewien lifestyle, który się z tym stylem wiąże, a to wymagało poszerzenia naszej oferty. Do bluzek i koszul doszły spodnie, potem garnitury, kurtki, płaszcze, kaszmirowe swetry i oferta miarowa (made-to-measure). Dzisiaj można się ubrać w Emanuel Berg na każdą okazję!

Marka Emanuel Berg powiększyła swój salon o 140 mkw. W nowej lokalizacji znalazło się miejsce nie tylko na asortyment butiku, ale także przestrzeń dla klientów: osobna strefa dla pań i panów. Klienci mogą usiąść i wypić kawę. Dostępna jest również strefa dla klienta szyjącego na miarę MTM Lounge, z osobną przymierzalnią. Przy wejściu do salonu znajduje się punkt krawiecki, gdzie krawcowa wykonuje przeróbki.

- Rozwój naszych najemców, to także rozwój Galerii Klif, dlatego cieszę się, że Emanuel Berg zdecydował się na większy salon - komentuje Mariola Rogóż, dyrektor Galerii Klif. - Dzięki zmianie lokalizacji, marka może więcej zaoferować klientom. Dodatkowo mogą oni teraz zrobić zakupy w jeszcze bardziej komfortowych i bezpiecznych warunkach.