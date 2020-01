Empik.com bije rekordy

Za platformą Empik.com kolejny udany rok, zakończony znaczącymi wzrostami w zakresie liczby obsłużonych zamówień, ilości użytkowników, a także wdrażania nowych usług i funkcjonalności. Prowadzony konsekwentnie w ostatnich latach wielokanałowy rozwój przyniósł kolejne wzrosty wskaźników, co pozwala firmie plasować się w ścisłej czołówce największych sklepów internetowych w Polsce. Klienci mogą znaleźć tu nie tylko produkty kojarzone z ofertą stacjonarnych salonów Empik, ale także szeroki wybór artykułów z kategorii takich jak: Dom i Ogród, Dziecko i Mama, Zdrowie i Uroda, AGD, Elektronika czy Sport.

Silną pozycję Empik.com na rynku e-commerce potwierdzają twarde dane. Średnia miesięczna liczba użytkowników strony internetowej wyniosła ponad 5,2 mln osób. W porównaniu z rokiem 2018, aplikacja mobilna zanotowała blisko 300% wzrost liczby użytkowników. W sumie w obydwu kanałach platforma obsłużyła blisko 185 mln wizyt, a zamówienia były składane średnio co 5 sekund, w tym ponad milion pochodziło z poziomu aplikacji. Według badania Gemius/PBI, tylko w grudniu Empik.com zanotował ponad 5,8 mln realnych użytkowników i ponad 139 mln odsłon, a aplikacja mobilna serwisu ponad 1,2 mln użytkowników.

Przełomowym momentem ubiegłego roku bez wątpienia był Black Friday. Tego dnia strona internetowa została odwiedzona ponad 1,3 mln razy, co stanowiło 25% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Aż 1/5 całego ruchu pochodziło z aplikacji mobilnej – to 3 razy więcej niż w 2018. W sumie klienci dokonali ponad 70 tys. zamówień, czyli o ponad 40proc. więcej niż przed 12 miesiącami, a w szczytowych momentach platforma obsługiwała nawet 5 tys. zamówień na godzinę. Wyraźnie widać przy tym zmieniające się preferencje Polaków i zwrot ku urządzeniom mobilnym – zakupy z wykorzystaniem smartfona wzrosły rok do roku o ponad 100 proc.

- 2019 rok przyniósł nam wiele rekordów i mnóstwo interesującego materiału do analizy, dzięki któremu możemy konsekwentnie wzmacniać nasze kompetencje na rynku e-commerce. Chcemy na bieżąco przewidywać trendy i dostosowywać funkcjonalności całej platformy do potrzeb klientów, tak aby w pełni zaspokajać ich potrzeby zakupowe i stać się sklepem pierwszego wyboru. Na naszej platformie znajdą oni szeroki wybór produktów z różnych kategorii, dostępnych w jednym miejscu - niezależnie od tego, czy są to kosmetyki, akcesoria do smartfonów, dodatki do domu czy książki. Minionych 12 miesięcy to wciąż dominacja strony internetowej, jednak aplikacja mobilna nie pozostaje w tyle i notuje rekordowe wzrosty liczby użytkowników. Ruch mobilny stanowi już znaczącą część aktywności naszych klientów, dlatego w kolejnych miesiącach będziemy dalej pracować nad rozwojem tego kanału - mówi Damian Sękala, Dyrektor Departamentu Marketingu Interaktywnego w Empiku.

4 Design Days 2020: ikony designu, najwięksi architekci, projektanci, producenci, deweloperzy o inspiracjach i trendach w architekturze i designie. Już 6-9 lutego 2020 r. w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Zarejestruj się!