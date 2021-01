Empik na dłużej w Jurajskiej

- Empik to jeden z naszych największych najemców, stanowiący podstawę oferty w segmencie "prasy i książek". Salon marki znajduje się także od lat w gronie najchętniej wybieranych przez klientów naszego centrum handlowego - mówi Anna Borecka-Suda, zastępca dyrektora Galerii Jurajskiej.

Powodów tej popularności jest wiele. Salon Empik znajdujący się w Galerii Jurajskiej to jedna z największych księgarni w północnej części województwa śląskiego. Ponadto, w jego ofercie oprócz książek znaleźć można także prasę, muzykę, multimedia, artykuły papiernicze, a także dodatki do domu.

- Od ponad dekady klientów do tego miejsca w Jurajskiej przyciąga kompleksowość oferty. Tutaj można zaopatrzyć się w nowości książkowe, prasę, ale także prezenty, najnowsze płyty czy gry komputerowe. W efekcie sklep sieci od lat znajduje się w czołówce sklepów, które klienci Galerii Jurajskiej wybierają najchętniej w trakcie swoich codziennych zakupów - dodaje.

Jak podkreśla Borecka - Suda, decyzja sieci Empik cieszy tym bardziej, bo przychodzi w trudnym dla rynku retail okresie pandemii. - Tą decyzją Empik docenia potencjał naszego centrum handlowego, dostrzegając w nas solidnego partnera, mającego mocną pozycję na lokalnym i regionalnym rynku. Na decyzję marki wpływ miał zarówno niezwykle dynamiczny rozwój Galerii Jurajskiej w ostatnich latach, ale także jej wyniki, w tym te osiągane w dobie pandemii - zauważa.

I faktycznie, atutów, które skłaniają najemców do dalszej inwestycji w najem w Galerii Jurajskiej nie brakuje. Tylko w ostatnich 3 latach centrum handlowe zrealizowało kilkanaście dużych inwestycji, zapewniających rozwój obiektowi. Modernizacji poddano m.in. znaczą część pasażu handlowego, strefy wejść do obiektów i oświetlenie, wymieniając je na LED. Powstały też nowe parkingi m.in. dla autokarów i motocykli.

Ponadto centrum handlowe stworzyło nowoczesną, unikalna w skali kraju strefę relaksu nad bulwarami Warty. Rozwój obiektu idący w parze z rynkowymi trendami i nowymi otwarciami sprawił, że zasięg Galerii Jurajskiej obejmuje dziś rynek liczący ponad milion potencjalnych klientów.

To jak mocna jest rynkowa pozycja Galerii Jurajskiej widać też w footfallu - i to zarówno przed pandemią, jak i dobie pandemii. Tylko w 2019 roku centrum handlowe odwiedziło ponad 7 mln klientów. 2020 rok będący rokiem wyzwań nie zachwiał pozycją lidera. Po kolejnych lockdownach odwiedzalność centrum handlowego szybko rosła do poziomu nawet 85% ubiegłorocznego, czyli znacznie wyższego niż notowano na rynku.