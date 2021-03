Empik najemcą w CH Auchan Produkcyjna

Centrum Handlowe Auchan Produkcyjna oferuje klientom różnorodną ofertę handlową, którą sukcesywnie rozszerza tak, aby jak najlepiej spełniała oczekiwania klientów. Od 19 marca do grona najemców dołącza marka Empik, która rozszerzy ofertę kulturalną i multimedialną obiektu. Nowy salon Empik o powierzchni ponad 180 mkw. zajął przestrzeń powstałą w wyniku połączenia dwóch lokali.

W nowo otwartym salonie Empiku klienci znajdą bogaty wybór książek, prasy, filmów, muzyki, multimediów, artykułów papierniczych i kreatywnych oraz zabawek i gier planszowych. Klienci będą mogli skorzystać stacjonarnie z zaplanowanych przez sieć promocji i ofert specjalnych, m.in. w ramach „Festiwalu książki dziecięcej”, ponieważ mimo ograniczenia działalności galerii handlowych wszystkie salony Empik pozostaną otwarte.

Empik w Centrum Handlowym Auchan Produkcyjna to nowoczesna i przyjazna odbiorcom przestrzeń. W salonie zastosowano rozwiązania omnichannelowe łączące zakupy offline i online. Planując zakupy można skorzystać z usługi rezerwacji produktu online na platformie Empik.com i odebrać go już po dwóch godzinach. Co ważne odbiór zamówień internetowych w salonie jest bezpłatny i dotyczy również kategorii niedostępnych stacjonarnie oraz zakupów zrealizowanych na EmpikFoto.pl.

– Zależy nam na tym, by podczas wizyty w naszym centrum handlowym klienci mogli znaleźć jak najszerszy asortyment produktów z wielu kategorii. Dlatego cieszę się, że do grona naszych najemców dołączył salon Empik, który rozszerzył ofertę obiektu w segmencie kultury. Dodatkowym atutem salonu są nowoczesne rozwiązania, które ułatwiają zakupy – mówi Marlena Brzostowska, Property Manager Centrum Handlowego Auchan Produkcyjna.

Za komercjalizację Centrum Handlowego Auchan Produkcyjna odpowiada Nhood Polska. Spółka od wielu lat współpracuje z marką Empik, a salony tej sieci znajdują się obecnie w 11 centach i galeriach handlowych obsługiwanych przez firmę Nhood.