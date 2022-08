Empik podsumowuje sprzedaż. Co przypadło do gustu klientom wybierającym zakupy przez internet?

Platforma Empik.com prowadząca zarówno sprzedaż własną, jak i od 2017 r. w modelu marketplace, nie opuszcza zestawienia TOP5 sklepów online.

Miesięcznie notuje średnio ponad 32 mln odwiedzin. Aplikacja mobilna Empiku osiąga mocne, 3-cyfrowe wzrosty rok do roku i według użytkowników jest najlepszą polską aplikacją zakupową.

Odpowiada ona już za 4 na 10 zamówień, przez co wiedzie prym w środowisku online Grupy. Łącznie oba kanały – deskop i mobile – osiągają zasięg na poziomie blisko 30 proc. polskich internautów.

Swoje sklepy na EmpikPlace prowadzi już ponad 3 500 sprzedawców – w 2022 r. do platformy dołączyło ich o 52 proc. więcej niż w roku ubiegłym (VI 2022 vs. VI 2021). To zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i duzi gracze oraz znane, silne marki. Łącznie zrealizowali oni już blisko 5 mln zamówień. Skokowo rośnie również sprzedaż – w ostatnich miesiącach nawet o 100 proc. rok do roku. Udział platformy marketplace w całości obrotów online Empiku wynosi już 25 proc..

20 kategorii i ponad 300 podkategorii produktowych

EmpikPlace to już ponad 5 mln ofert od Sprzedawców zewnętrznych (+56 proc. r/r) – miesięcznie przybywa ich nawet 200 tysięcy w 20 kategoriach. To m.in. Dom i Ogród, Zdrowie i Uroda, Sport, Elektronika i Zabawki, a także AGD, Dziecko i Mama, Motoryzacja czy Delikatesy. Stale zwiększa się także ich zakres – np. w Sporcie czy Motoryzacji co tydzień wprowadzane są nowe podkategorie, takie jak wędkarstwo czy części samochodowe.

Najszybciej rozwija się Elektronika, która w czerwcu zanotowała ponad 2-krotny wzrost sprzedaży r/r. Poza tym, mocne, trzycyfrowe dynamiki osiągnęły kategorie: Zdrowie i Uroda (+110 proc.) oraz Dom i Ogród (+100 proc.). Natomiast o ponad 60 proc. r/r urosła sprzedaż w kategoriach Sport i Zabawki.

Jak komentuje Damian Dańczyszyn, Manager Sprzedaży w Global Income (JanShop, Intex, Bestway, Neo-Sport, Soke): – Współpracujemy z EmpikPlace od wielu lat i od początku osiągamy satysfakcjonujące wyniki, ale w tym roku, dzięki zacieśnieniu współpracy, bliskim relacjom i wzajemnej pomocy wskoczyliśmy na wyższy poziom. EmpikPlace to miejsce, gdzie praca naszego zespołu realnie przekłada się na osiągany wynik.

EmpikPlace – miejsce na rozwój Twojego biznesu

Marketplace’y demokratyzują rynek e-commerce, zapewniając Sprzedawcom unikalne możliwości rozwoju i dotarcie do jak najszerszej grupy Klientów. Sklepy internetowe coraz częściej dywersyfikują kanały sprzedaży, oferując swoje produkty na kilku różnych platformach jednocześnie. Głównym wyróżnikiem Empiku na tle innych graczy jest siła, wiarygodność i rozpoznawalność marki z blisko 75-letnią tradycją, a co za tym idzie, zaufanie, jakim darzą ją miliony klientów.

– Z naszą ofertą docieramy średnio do co czwartego polskiego internauty. To ogromny potencjał dla Sprzedawców online, zarówno dużych marek, jak i małych i średnich przedsiębiorstw, które chciałyby poszerzać grono swoich odbiorców. W EmpikPlace mogą to osiągnąć bez konieczności budowania swojego brandu i zaufania czy inwestowania w pozyskanie trafficu. Co więcej, brak stałych i dodatkowych opłat sprawia, że współpraca z Empikiem jest przejrzysta, a co jeszcze istotniejsze dla Sprzedawcy, po prostu korzystna finansowo. Wystarczy silna i atrakcyjna oferta oraz wysoki poziom obsługi klienta. My zajmiemy się resztą, oferując indywidualne podejście, aktywnie działając w obszarze marketingu i aktywacji komercyjnej, ale też inwestując w narzędzia i technologie wspierające na co dzień naszych Sprzedawców – mówi Mirek Drab, dyrektor EmpikPlace.

EmpikPlace gwarantuje klarowny model współpracy oparty o stawki prowizyjne. Prowadzenie sklepu nie wiąże się z żadną opłatą aktywacyjną, opłatami stałymi czy innymi ukrytymi kosztami, co sprawia, że warunki sprzedaży na platformie są jednymi z najkorzystniejszych w porównaniu do innych wiodących marketplace’ów. Sprzedawcy mogą również liczyć na wsparcie zespołu opiekunów, a dzięki integracji ze wszystkimi topowymi platformami, takimi jak IdoSell, Shoper, WooCommerce, Presta czy BaseLinker, rozpoczęcie sprzedaży jest szybkie i proste. Poziom zadowolenia z obsługi i wsparcia technicznego przekracza 90 proc..

– Nieustannie wdrażamy kolejne udogodnienia dla naszych Partnerów – w ostatnich miesiącach to m.in.: nowy system CRM udoskonalający poziom obsługi, narzędzia do analityki sprzedażowej czy szybsze procesy rozliczeniowe – tłumaczy Mirek Drab i dodaje: – Dodatkowo, jeszcze w tym roku planujemy wdrożenie nowego, przejrzystego panelu do dodawania i modyfikacji produktów oraz Centrum Zarządzania Sprzedażą, gdzie Sprzedawca z jednego miejsca kompleksowo zarządzi swoimi aktywnościami. Pracujemy również nad dodatkowymi możliwościami promocji ofert i marek na Empik.com.

Wśród kluczowych korzyści dla Sprzedawców można również wymienić udział w Empik Premium i Empik Premium Free, które skupiają już 7,7 mln najbardziej lojalnych i aktywnych klientów. Firmy, które dołączyły do programu notują wzrost obrotów nawet o 104 proc.. W ramach takiej współpracy, Empik subsydiuje koszty dostawy zamówień (m.in. kurierem i do tysięcy punktów odbioru), a produkty oznaczone jako Premium są bardziej widoczne, przez co znacznie chętniej wybierane przez klientów. Wpływa to realnie na wzrost sprzedaży.

Atrakcyjność rozwiązań oferowanych przez Empik potwierdzają wieloletni Sprzedawcy: – Ponad 80 proc. sprzedaży w naszej firmie odbywa się w kanale online. Dzięki zaufanym i silnym partnerom takim jak EmpikPlace oferującym przejrzyste, komfortowe warunki współpracy, jesteśmy w stanie z sukcesem realizować naszą pasję, nieustannie rozwijać się biznesowo i spełniać marzenia naszych Klientów. Potwierdzają to osiągane rezultaty i zadowolenie kupujących – mówi Jacek Ziółkowski, Wiceprezes Zarządu KupKlocki.pl.